„Vzhledem k tomu, že se infekce v nemocnici začala v posledních dvou týdnech šířit velmi rychlým tempem, měli jsme podezření, že se u nás britská mutace objevila. Testování, které jsme nechali provést, je nákladnější a trvá delší dobu. Naše podezření se potvrdilo,“ sdělil ředitel nemocnice Štěpán Votoček.

Pacienty stěhují

V současnosti leží na třech covidových odděleních 55 pacientů, včetně zmíněných zdravotníků. Vypomáhá armáda, hasiči a úředníci. Někteří pacienti jsou ze Slaného převáženi do jiných zařízení. „Prostřednictvím krajského koordinátora intenzivní péče jsme proto požádali o zprostředkování výpomoci a vyhověla nám berounská nemocnice, kam dnes převážíme pět pacientů s koronavirem,“ potvrdil ředitel.

Vlna agresivnějšího koronaviru se objevila ve slánském špitále před tím, než nastoupil účinek první dávky vakcíny, kterou zdravotníci před týdny dostali. „Došlo proto k paradoxní situaci, že onemocněli i někteří lékaři a další zdravotníci. Ne v důsledku očkování, ale kvůli tomu, že si jejich organismus nestačil ještě vytvořit protilátky,“ vysvětlil Votoček.

Vakcína dorazí ve středu

Tím se potvrdilo, že je nezbytně nutné očkovat neprodleně i druhou dávkou, aby zdravotníci byli chráněni. „První dávka sice může chránit před těžkým průběhem nemoci, ale zdravotník, který onemocní, byť s lehkým průběhem, na oddělení pochopitelně chybí. Jsme proto rádi, že další vakcíny dorazí ve středu a naši zdravotníci budou všichni regulérně naočkováni dvěma dávkami, vyjma těch kteří jsou momentálně nemocní. Ty dostanou druhou dávku, až se uzdraví,“ dodal ředitel.

Kolaps snad nehrozí

Přestože je ve slánském zdravotnické zařízení situace vážná, provozní kolaps ani uzavření podle ředitele zatím nehrozí. „Přesto je nutné připomenou, že i naše zdravotnická péče má své kapacitní limity. Může se stát, že noví pacienti s covidem budou překládáni jinam,“ upozornil ředitel.

Další covidové oddělení Nemocnice Slaný není schopna otevřít. „V současnosti máme v provozu tři, dvě standardní a jedno intenzivní,“ připomněl ředitel nemocnice.

Že je současná služba skutečně velmi náročná, potvrzuje i zdravotní sestra Zuzana z covidového oddělení, která ve špitálu pracuje přes čtyřicet let a sama už covid mezi vánočními svátky prodělala.

Obrovská kolegialita

„Všichni děláme co můžeme. Jak se uzdravíme, jdeme hned do práce. Kolegialita je obrovská. Na zátěž jsme všichni v nemocnici zvyklí, ale nejhorší na tom všem je, že v případě této nemoci nikdo netuší, kdy to skončí,“ potvrzuje Zuzana.

Nasazena do první linie je už od března. Přesto je pro ni stále velice obtížné přijmout smutný fakt, že pacient přijde do nemocnice celkem v normálním stavu a postupně se zhorší natolik, že doslova odejde před očima.