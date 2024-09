„Před lety jsme přijali program postupné obnovy barokních soch. Vše je financováno z obecních peněz bez dotace a rozhodli jsme se postupně opravit všechny sochy, které zde historicky byly. Na původní místa se však zpravidla nevrátí, jelikož původní cesty už třeba neexistují. Každý rok necháváme opravit jednu sochu a navracíme ji do veřejného prostoru. Náklady na opravu jedné figury se pohybují okolo půl milionu korun. Dílo provádí sochař a restaurátor Jan Brabec z Prahy. Například, letos navrácený, Tadeášek stával v polích, protože od Kamenných Žehrovic k nám byla cesta, kterou později přepůlila dálnice. Cesta už nefunguje, je tam pouze lipová alej a vstup do lesa. Proto jsme Tadeáška nově umístili na příjezdovou cestu ve směru od Velké Dobré,“ popsal starosta Družce Zdeněk Kofent .

Nešetrným zásahem byl Tadeášek zničen podle starosty roce 1973. "Tehdejší zemědělci hnojili pole, kde socha stála, způsobem, že se navezla kupa hnoje, dala se do něj dynamitová patrona, hnůj se odpálil a tímto způsobem rozmetal po poli a bylo pohnojeno. Výbuch Tadeáška povalil, urvalo mu to hlavu, kus těla a zůstal jen podstavec. Vše nechali za socialismu povalovat na místě a více se o sochu nestarali. Pan Brabec vzal torzo těla, domodeloval ho, odlil do sádry a z odlitku vznikla následně nová pískovcová socha," doplnil starosta Kofent.

Původní sochy stávaly podle kronikáře obce Vladimíra Drvoty v Družci od roku 1788. "Ze zrušeného kláštera na Bílé Hoře je tehdy zakoupili družečtí mecenáši, rolníci a obec. Šlo o sochy sv. Jana Křtile, sv. Antonína a nyní sv. Judy Tadeáše. Umístěny jsou u silnic na příjezdu do obce. V plánu má Družec obnovit příští rok i čtvrtou zchátralou sochu sv. Petra z Alkantary, dosud stojící u silnice k Doksům. Výhledově bude přemístěna i socha svatého Jana Nepomuckého. Ten stával na náměstí, ale dnes je tam parkoviště. Rádi bychom světce umístili nově k potoku Kačáku," uzavřel kronikář.