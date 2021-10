Kromě čokoládových delikates se můžete zúčastnit i soutěže a vyhrát na celý víkend vůz Citroën C4. Francouzský pořadatel Chris Delattre, který žije už řadu let v Česku, slibuje všem úžasný zážitek a také pochoutky zhotovené v přímém přenosu v gastrokoutcích.

Páteční program potrvá od 14 do 18 hodin. Sobotní čokoládový den proběhne od 10 do 18 hodin a nedělní festivalové vyvrcholení je od 10 do 16:30 hodin. Vstupné je pro dospělé 70 korun, studenty a důchodce 50 korun a pro děti do 6 let a ZTP zdarma.