V důsledku infekce odešly do domácí izolace všechny pečovatelky, které byly ve styku i s nemocnými. Jejich práci nyní supluje ředitelka DPS Marcela Rezlerová. Ta se musela kvůli nouzovému stavu do domova odstěhovat.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Situace v penzionu je stabilizovaná ve smyslu organizace nákupu potravin, léků, donášky obědů, zajištění zdravotní péče. Jsme v telefonickém spojení s rodinnými příslušníky a komunikujeme i s našimi obyvateli, kterým jsme také k dispozici,“ sdělila Marcela Rezlerová.

Aktuálně pro své obyvatele zajistili dezinfekci. „Ve spolupráci s knihovnou Václava Štecha připravujeme pro naše seniory dovoz vybraných knižních titulů a časopisů. Dále chystáme tištěný informační zpravodaj určený jen pro obyvatele našich domů, kde budeme pravidelně sdělovat, co je nového,“ doplnila ředitelka.

Pomáhá Farní charita Slaný

Velkou pomocí pro DPS je i Farní charita Slaný, která sídlí ve stejné budově. Prostory má zcela oddělené. V první linii se tak ocitá i ředitelka charity Nina Kubištová. K ruce má dobrovolníky. Ti zajišťují základní potraviny a léky nejen pro lidi z domova, ale i další potřebné ve městě.

„Rodinní příslušníci mohou obyvatelům domova donést nákup, který ponechají u hlavního vchodu budovy, a to v označených igelitových taškách ve vyhrazeném čase, které následně pečovatelská služba převezme a předá seniorovi. Bohužel je zde celá řada klientů, kteří nemají možnost požádat své blízké o nákup. Tuto službu tak převzala Farní charita Slaný,“ popsala Kubištová.

Donášky obědů a nákupní balíčky

Kromě donášek obědů v izolovaných jednorázových krabičkách ze sousední jídelny Na Sadech, jsou pro obyvatele připraveny tři varianty nákupních balíčků, které mohou být na přání seniora doplněny či pozměněny o žádaný sortiment. „Snažíme se seniorům vyjít maximálně vstříc, neboť si uvědomujeme, že se nacházejí v tíživé situaci, na kterou nebyli připraveni. Nákup zboží a následné balíčkování realizují dobrovolníci Farní charity Slaný,“ dodala ředitelka charity.

Přestože si zavlečení infekce do DPS způsobili klienti dílem sami svojí neukázněností, jelikož i přes zákaz vstupu vyvěšený na hlavní budově tajně někteří pouštěli návštěvy zadním vchodem, díky zpřísněným opatřením by choroba neměla do zařízení už zvenčí proniknout.

V domě, kde žijí obyvatelé v samostatných pokojích i v párech, je nyní klid a lidé se myšlenkami na nemoc nijak zvlášť netrápí. „Jediné, co nám vadí je, že nemůžeme ven. Čas trávím čtením a sledováním televize. Starají se o nás výborně. Neustále nám měří teplotu, všechno si musíme dezinfikovat a balíčky s obědem máme za dveřmi,“ řekl klient DPS, Jindřich Suchopárek.

Jak potvrzují hygienici, ostatní zařízení pro seniory v okrese jsou bez nákazy. „V současné chvíli nemáme v žádném dalším sociálním zařízení na Kladensku hlášený nový případ nákazy,“ potvrdila ve čtvrtek před poledne Dana Šalamunová, mluvčí Krajské hygienické stanice v Praze.