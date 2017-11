Dušičky jsou tu. Policisté hlídkují na hřbitovech

Kladensko /FOTOGALERIE/ - Svátek zesnulých neboli Dušičky připadá vždy na 2. listopadu, tedy právě na zítřek. V tomto období proudí tradičně na hřbitovy davy lidí, aby na hrobě svých blízkých zapálili svíčku, položili věnec nebo květinu, a uctili tak jejich památku.

Někteří obvykle putují ke hrobům už víkend před samotným svátkem. Těm, kteří tak jindy činí, ale letos zkomplikovalo situaci nepříznivé počasí. Ničivý vichr lámal stromy, a tak některé hřbitovy, včetně těch kladenských, byly uzavřené. Nyní už je tomu ale jinak.

„Do neděle budou kladenské hřbitovy otevřeny od osmi do osmnácti hodin. Od pondělí 6. listopadu pak začne platit zimní provoz, kdy bude otevírací doba od devíti do šestnácti hodin,“ sdělila mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková, která zároveň připomněla, že se lidé dostanou na centrální hřbitovy autobusovou linkou 603.

Mnozí za hrobem nedojíždějí jen v rámci města nebo pár kilometrů. V případě důchodkyně Evy Malé jde o cestu z Kladna až do Rakovníka.

„Starám se tam o hrob rodičů mé kamarádky, která už také zemřela. Chodím k němu pravidelně každý měsíc. Dušičky jsou samozřejmostí. Výzdobu kupuji, předem si nechávám vyrobit vazbu suchých květin. Vyjde mě to tak na padesát korun měsíčně, což je pro mě jako důchodkyni tak akorát přijatelné,“ uvedla Eva Malá.

Koupit květiny přímo na hřbitově, a to hned na třech místech, si mohou lidé ve Slaném. Zdejší hřbitovy jsou pro veřejnost otevřeny až do neděle denně od osmi do dvaceti hodin.

Pro řadu lidí je návštěva hřbitova záležitostí, kterou absolvují třeba jen jednou do roka, a to právě v těchto dnech. Jiní hřbitovy vyhledávají pravidelně každý týden. Pomáhá jim to překonat těžké chvíle osamění.

Na druhé straně jsou i ti, kteří se starají, aby pietní místo bylo co nejdůstojnější a hrob či urna v kolumbáriu byly opatřeny co nejvkusnější výzdobou. Mezi takové patří například i majitelka pohřební služby a květinářství ve Slaném Marie Fricová.

Velký zájem ovšem vzbuzují místa posledního odpočinku také u zlodějů, kteří často kradou výzdobu z hrobů a následně ji prodávají dalším lidem.

„Kladenští strážníci letos opět provádějí pravidelné kontroly hřbitovů. Pomáhají při usměrňování provozu na komunikacích poblíž těchto míst. Často bývala vykrádána zaparkovaná osobní auta, letos zatím podobný případ hlášený nemáme. Nelze ale zcela zabránit krádežím výzdoby z hrobů, protože zloději nelze dokázat, že nepatří k danému hrobovému místu,“ řekla mluvčí Městské policie Kladno Alena Purkytová,.

Strážníci také dohlížejí, aby návštěvníci hřbitovů nebyli nikým obtěžováni. Hřbitovy napříč celým okresem Kladno budou až do neděle 5. listopadu kontrolovat rovněž státní policisté.