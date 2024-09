/FOTO, VIDEO/ Hladiny potoků na Kladensku po vydatných deštích už pozvolna klesají a žádný se z koryta naštěstí nevylil. Z preventivních důvodů proto na Kačáku ve Družci zvedli před uplynulým víkendem hasiči tamní most, aby uvolnili případný prostor pro valící se velkou vodu. Tentokrát se jim povodeň vyhnula, ne tak před měsícem. Vyplaveno bylo tehdy při přívalovém lijáku 18 domů. Škody jsou milionové. Místní následky likvidují ještě dnes, aby dali před zimou vše do pořádku.

Jak potvrdil starosta Družce Zdeněk Kofent: „Naše lávka, kterou máme v obci už několik let a je určena pro pěší, kolaře a kočárky, je jednou z mála v republice, které se dají pomocí mechanismu v případě potřeby zvednout. Když jme dělali projekt, byly požadavky od povodí na nesmyslně vysoký most, schody nahoru, schody dolů, bylo by to velmi nákladné. Tak jsme s kladenským architektem Janem Červeným vymysleli zvedací lávku, kterou hasiči speciálními konzolemi zvednou během tří minut,“ sdělil starosta.

Přestože se Družeckým povodeň o víkendu vyhnula, ne tak minulý měsíc. Velká voda, která se vesnicí přehnala v polovině srpna vyplavila sklepy, garáže a zahrady nejméně osmnácti rodinám. Škody na majetku jsou milionové a zdaleka se lidem dodnes nepodařilo všechny následky odstranit.

„Kačák byl i tehdy v pořádku, ale potůček, který nemá jméno a v létě je tenoučkáý a vyschlý, není vodohospodáři ani zanesen v mapách, se při vydatném dešti změnil v rozvodněnou řeku. V lokalitě, kterou protéká vyplavil nejméně sedm domů. Další voda se valila tehdy z polí. Je pro mě naprosto nepochopitelné, že úředně ten potok neexistuje a napáchal takové škody. Na druhé straně podle nové vyhlášky byla před nedávnem v okolí Kačáku po celém toku i v dalších obcích vytvořeny aktivní záplavové zóny na stoletou astopadesátiletou vodu. U nás v družci ale v těch místech historicky nikdy žádná voda nebyla a není o ní zmínka ani v kronikách. Dříve to bylo území zhruba patnáct metrů okolo koryta potoka, nyní je to třeba i sto metrů. Bohužel, takové je nařízení a někteří lidé kvůli tomu přišli o své stavební parcely, které vlastnili i dlouhé roky,“ posteskl si starosta.