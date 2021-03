Pootočíme-li však globusem do asijského Singapuru, tam už se postupně vracejí k normálnímu životu. Denní přírůstek nemocných je zde aktuálně 14 osob v bezmála 6 milionové zemi. Za celou dobu pandemie zemřelo v zemi 29 osob.

Jak je to možné, jestliže virus všude na světě zaútočil stejnou silou?

Na názor jsme se zeptali bratrů Tomáše a Lukáše Drasnarových. První z nich, Tomáš, je zástupcem ředitele a vedoucím lékařem na covidovém oddělení Nemocnice Slaný. Druhý bratr Lukáš je architekt, žije trvale v Singapuru, kde před časem založil vlastní firmu zabývající se designem a výrobou nábytku a interiérů na zakázku.

Pohled slánského lékaře

Lékař Tomáš Drasnar již rok doslova bojuje o životy lidí v první linii, není sice příliš zastáncem tvrdého lockdownu a odkazuje především na zdravý rozum, i tak si je vědom toho, že jsme v Česku již mnohé propásli. „Osobně věřím tomu, že kdyby lidé byli více disciplinovaní a řídili se zdravým rozumem, bude vše mnohem lepší. U mnohých lidí bohužel platí, že co není zakázáno, je povoleno, bez vnímání vlastní odpovědnosti. Rozhodně místo demonstrací, či stupidních sebeprezentací pohybu bez roušek by nám zdravotníkům tito lidé mohli pomoci u lůžka s péčí o těžce nemocné pacienty. Navíc by poznali situaci, o které tak zasvěceně hovoří, ale která ne že není dobrá, ale ona je zlá,“ zdůraznil.

Podle jeho slov je nutné, aby při této infekci lidé chápali, že je potřeba dodržovat základní 4R principy – respirátory, ruce, rozestupy, rozum. „Pokud bychom se tak všichni chovali a solidárně zabránili šíření viru, tak by tvrdý lockdown nebyl nutný. Ale protože populace nařízení nerespektuje a chová se nedisciplinovaně - dalo by se říci mnohdy i sobecky, je v tuto chvíli opravdu asi jediné řešení tvrdý zákaz všeho, protože situace v nemocnicích je již opravdu neudržitelná," dodal lékař.

Zákaz všeho a uzavření země, musí podle Tomáš Drasnara trvat nejméně do té doby, než se odlehčí lůžkům intenzivní péče takovým způsobem, že nebude muset volit, koho umístit na poslední JIP lůžko, které v nemocnici má. "Už jsme tak daleko, že na JIP nemohu umístit všechny, které bych chtěl,“ zdůraznil doktor.

Kromě nevhodného chování lidí vidí však nedostatky i ze strany české vlády. „Naše vláda na mne od začátku pandemie dělá dojem, že mnohdy neví, co má dělat a některé kroky byly, i jsou úplně nesprávné a chaotické. Například prosincové rozvolnění nás uvrhlo do stavu, ze kterého se nedostaneme ani v březnu. Pro srovnání, můj bratr dlouhodobě žije v Singapuru, kde je 6 milionů obyvatel a dnes mají v celé zemi asi 14 covid pozitivních lidí. Bratr mi v týdnu dokonce poslal fotku, jak je s kamarády na českém pivě v hospodě," dodává. Tamní vláda totiž od počátku volila správné kroky, zčásti proto, že měla zkušenosti z minula (SARS epidemie na přelomu tisíciletí) a zčásti proto, že jejich počínání nebylo chaotické, ale racionální, obyvatelé tomu rozuměli a spolupracovali,“ dodal doktor.

Pohled singapurského podnikatele

S tím, že to v Singapuru skutečně zvládli, souhlasí i druhý z dvojice bratrů, Lukáš, neboť Asiaty skutečně zvýhodňuje předchozí zkušenost s podobnými viry.

Statistika Covidu v Singapuru:

Ke dni 6/3/2021:

Počet nakazených celkově: 59,879

Počet aktivních případů: 112

Počet aktuálních kritických případů: 1

Počet úmrtí celkově: 29

Počet vakcinovaných 1.dávky: 317,715

Počet zcela vakcinovaných: 207,324

Počet testů celkem: 7,543,963

Počet obyvatel žijících v Singapuru: 5,690,000



„Singapur má určitou výhodu, protože má zkušenost s epidemií SARS mezi lety 2002 – 2004. Od té doby existují jasně daná pravidla, jak postupovat v případě náhlé epidemie. Kromě toho místní politici dobře vysvětlili občanům, co je potřeba dělat, jaká jsou nařízení a jak se před virem chránit. Téměř od vypuknutí pandemie covid-19 byly zřizovány automatické výdejny roušek, aplikace na trasování pohybu občanů a s tím i vytvoření speciálního telefonického centra, kam lidé mohli volat v případě podezření na covid,“ potvrzuje Lukáš Drasnar.

Podle jeho slov singapurská vláda zakročila velmi brzy a nastolila tvrdý lockdown už počátkem dubna loňského roku, který trval 2,5 měsíce. „Všichni občané zůstali povinně doma, až na speciální výjimky,“ dodal. Povolen byl pouze nákup základních potravin a každý, kdo vstoupil do obchodu se registroval přes aplikaci a byla mu změřena teplota. Zároveň začalo testování. „Nebylo to lehké, ale Singapurci respektovali vážnost situace,“ vzpomíná na počátky pandemie Lukáš Drasnar.

V Singapurské republice podchytili hned na začátku výskyt covidu-19 zejména v komunitách jako jsou zahraniční dělníci z Indie či Bangladéše, lidé z ubytoven a další, kterých je v zemi mnoho. Vše bylo podle Lukáše Drasnara od počátku pod obrovskou kontrolou, a proto se situace nikdy nevymkla kontrole. "Jak se začal virus šířit, byli všichni podrobeni monitoringu a testování. Byly zřízeny provizorní nemocnice a ozdravovny. Testovalo se na hranicích i na letištích. V zemi kontroly a opatření nikdy nepolevily a díky dobré organizaci od srpna počet případů už jen klesá a dnes už se jedná o jednotky případů denně,“ dodal Lukáš Drasnar.

Jako nejdůležitější moment cele krize vidí podnikatel okamžitý lockdown. Vláda v tamní zemi rychle vyhodnotila situaci a zasáhla. "Vláda velice dobře vysvětlila obyvatelům, co po nich chce. Pravidla se neměnila ze dne na den jako v Čechách a vše bylo jasně dané. Lidé měli čas s si na novou situaci zvyknout a akceptovat ji,“ soudí Lukáš Drasnar.

Jako velmi důležité a zásadní vnímá, že singapurská vláda od první chvíle podporovala podnikatele a a zaměstnavatele, takže nedocházelo k revoltám a odmítání nařízení. „Bylo vidět, že místní správa ví, co dělá. Nemyslím si, že lidé v Singapuru by byli tak výrazněji disciplinovanější, než Češi, ale podle mého názoru, česká vláda lidi zklamala a kvůli tomu, že krize trvá už moc dlouho, ztratili důvěru ve státní instituce,“ dodal Čech žijící trvale v Asii.

V Singapuru se díky tvrdým restrikcím od konce lockdownu, tedy června loňského roku, život pomalu vrací do starých kolejí. I nadále zde ale trvají některá omezeni. "Počet osob u stolu nesmí přesáhnout 6 lidí a tak dále, ale víceméně všechno funguje jako před krizí. Samozřejmě nemluvím o turistickém, leteckém a hotelovém průmyslu. Tam je situace špatná jako jinde. I tak pevně doufám, že se to v Čechách již brzy otočí k lepšímu a lidé nebudou umírat,“ uzavřel Lukáš Drasnar.

CV - lékaře



Tomáš Drasnar (41) vystudoval medicínu, farmacii a ekonomii. V Nemocnici Slaný působí jako zástupce ředitele nemocnice a vedoucí lékař interní Jednotky intenzivní a metabolické péče. Je ženatý a má tři děti. Pochází z Humpolce.



CV - podnikatele



Lukáš Drasnar (36). Vystudoval architekturu v Čechách a Velké Británii. Mezi roky 2011-2016 pracoval v Singapuru jako architekt pro několik významných architektonických kanceláří. V roce 2016 založil firmu Other Furniture® (www.otherfurniture.com) zabývající se designem a výrobou nábytku a interiérů na zakázku. Je ženatý, má ročního syna. Pochází z Humpolce.