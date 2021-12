„V našem domě budeme pořádat autentické zážitkové akce, od možnosti ochutnávky dobového menu až po strávení celého dne v minulosti s patřičným programem i společností. Naši návštěvníci dostanou takovou krmi, jakou pojídala tehdejší šlechta. Kromě zážitků, na které je nutné se předem objednat, spouštíme poprvé pro veřejnost v pátek pravidelné otvírací hodiny,“ popsal Lukáš Hemek.

Společně tvoří podnikatel autorskou dvojici se špičkovým kuchařem Lukášem Čapkem. Je až s podivem, že se do projektu pustili v době, kdy doba covidová gastronomii zrovna nepřeje. Ale nápad přišel daleko dříve. „Prostor jsme začali proměňovat dávno před covidem a investice byla tak velká, že už to prostě nebylo možné zastavit,“ vysvětlil Hemek.

Covidová čísla se zlepšila. Bude pandemie koronaviru ustupovat?

Historický dům stojí v Poděbradově ulici u pěší zóny T. G. Masaryka. Prostor v prvním patře je kompletně zrekonstruovaný a vybavený v dobovém duchu. „Lidé by tu neměli vidět jedinou věc, která neexistovala na přelomu 19. a 20. století,“ uvedl majitel. Kromě nábytku, obrazů či vybavení toalet je autentické veškeré sklo i servis. Vztah k regionu by měla připomínat historická pohovka, která brzy přibude do místnosti zařízené jako salon. Podle Hemka bude pocházet z lánského zámku.

Historický program návštěvníkům představí každodenní život šlechty. Zajímavostí je i speciální stroj na vaření kávy. Připravené jsou historické hádanky a kvízy, konají se zde též komorní koncerty. Do budoucna plánuje správce domu pořádat přednášky a výstavy.