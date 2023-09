/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zoufalí obyvatelé Ješína, Velvar a dokonce i v některých vesnicích na Mělnicku jako třeba ve Všestudech, se od pátku nevyspali. Ohlášená technoparty, která se koná na na soukromém pozemku u Ješína, ruší všechny kolem a bohužel ji nelze zakázat.

Technoparty u Ješína | Video: Jitka Krňanská

Jak potvrdil i na stránkách města starosta Velvar Radim Wolák: „Město nemá žádné legislativní nástroje, jak omezit hluk, který se z místa line. „V případě stížností na tísňovou policejní linku 158. Děkujeme za pochopení. Přejeme si, aby to skončilo,“ uvádí starosta.

Deníku v neděli dopoledne sdělil, že město Velvary aktuálně schválilo dle metodiky ministerstva vnitra vyhlášku, která omezuje akce typu technoparty. "Podle zkušeností starostů měst, kde vyhlášku mají, problém nezřídka trvá. Pokud například na nějakou louku najede rychle tisíc lidí, tak tomu stejně policie nedokáže zabránit a vše se řeší až ex post jako porušení vyhlášky. Myslím, že u nás se to ale už nebude opakovat z jiného důvodu. Mnoho negativních reakcí nyní směřovalo přímo k majiteli louky u Ješína, který ji pronajímá technařům. Domnívám se, že už bude více zvažovat, zda mu to stojí za problémy," dodal starosta Wolák a zdůraznil: "Policisty musím pochválit, snažili se domluvit utlumení. Dobře komunikovali."

Jak potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová, od páteční noci přijali policisté celkem 58 stížností na rušení nočního klidu. „Policisté jsou na místě a vše monitorují. Technoparty skončí dnes. Při odjezdech řidičů budou u nich prováděny testy na alkohol i na drogy. Žádný incident nebyl dosud zaznamenán,“ sdělila v neděli krátce před desátou hodinou mluvčí policie.Podle jejích slov je na místě okolo 300 návštěvníků a asi 80 vozidel.

Se stížnostmi se obrátili na redakci Deníku i někteří čtenáři. „Je to hrozné, už dvě noci jsem se nevyspala a bolí mě hlava. V pondělí jdu do práce a opravdu je to velmi nepříjemné a bezohledné vůči ostatním lidem, kteří nechtějí poslouchat techno. Po našich stížnostech to trochu ztlumili, ale stejně, když musíte vnímat od pátku soustavné dunění a nekončí to celou noc, je to nesnesitelné,“ sdělila Lenka Křížová z Nových Uhů.