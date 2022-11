První z dvojice, Marie Beznosková, která žije ve švermovském domově, slaví tento měsíc 102 let. Druhá, Terezie Jeklová z kladenského domova, oslavila v říjnu dokonce o rok víc, a to rovných 103 let.

Marie Beznosková - 102 let

Marie Beznosková ze Švermova, která žije v místním krajském zařízení, oslavila 11. listopadu 102 let. Vyučila se kadeřnicí, ale později pracovala jako jeřábnice. Mezi její záliby patřily zahrádka a chov angorských králíků. Z jejich vlny poté pletla krásné svetry. Marie vychovala dva syny, má pět vnoučat a sedm pravnoučat. K narozeninám jí poblahopřál, kromě dalších také kladenský zastupitel Jiří Chvojka. K zástupu gratulantů se připojuje i Kladenský deník. Paní Marušce přejeme pevné zdraví do dalších let, spokojenost a radost. Ať stále stejně srší optimismem jako doposud.

Terezie Jeklová - 103 let

A velký důvod k oslavě má i Terezie Jeklová z kladenského domova seniorů, která v říjnu oslavila dokonce 103 let. Narodila se jako poslední ze šesti dětí. V dívčí škole, pod vedením řádových sester, se vyučila cukrářkou. Po rodičovské dovolené ale začala pracovat v mechanické laboratoři v Poldi.

Cukrařina jí zůstala koníčkem a okolí každoročně obdivovalo preciznost jejích perníkových chaloupek. Rodina o ní mluví i jako o výborné kuchařce. Do 99 let žila s dopomocí rodiny samostatně ve svém bytě, dnes je spokojená v domově pro seniory. Vychovala dvě dcery a těší se z vnoučat, pravnoučat i prapravnoučat. Je stále energická a ráda vypravuje o svém mládí a zaměstnání. Velice ráda vzpomíná na období dětství, školní docházku, společné, jak sama říká, „lumpačení“ v dětské partě, lezení po stromech, sáňkování, cestování vlakem do školy. I v případě paní Terezie se připojujeme ke gratulantům a přejeme jí i nadále pevné zdraví a hodně radosti ze života.