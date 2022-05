„Spolek Podprůhon Kladenské dvorky již roky pořádá s finančním partnerstvím města. Tak jsme to chtěli zachovat i nadále s minimálními náklady na personál, kdy celou akci naši lidé dělají ve svém volném čase. Vedení města to ale vidí jinak a chtělo pořadatelství přenechat ,profesionálům' z radnice. O to ale my nestojíme, nechceme, aby se z Dvorků vytratila původní myšlenka a duch celé komorní akce, aby se z toho stal mainstream,“ uvedla Petra Líbová ze spolku Podprůhon, která je zároveň členkou realizačního týmu akce.

Roky si podle jejích slov od města pronajímali i hřiště Bukovka za symbolické nájemné a další místa v lokalitě využívali se svolením města. Spolupráce prý skvěle fungovala. V tuto chvíli už ale vědí, že město žádost o využití prostoru hřiště zamítlo, přičemž zábory veřejných prostranství v ulicích Podprůhonu jsou stále v jednání.

Nedůvěra ze strany radnice

Nedomluva s městem Podprůhonské mrzí, i tak ale věří, že absence peněz z kladenské pokladny nebude mít na průběh akce vliv. „Dotaci ve výši 100 tisíc korun nám poskytuje Středočeský kraj, ještě větší sumou nás letos podržela firma TG Czech a podporuje nás mnoho dalších firem i jednotlivců a hlásí se i noví sponzoři. Vypsali jsme také veřejnou sbírku na portále Darujme a věřím, že to zvládneme,“ vyjmenovala Líbová.

Kromě názorových rozdílů je ve hře nedůvěra ze strany vedení města v to, jak Podprůhonští v minulosti údajně nakládali se svěřenými penězi na akci. Radnice si kvůli tomu dokonce již vyžádala revizi účtů za uplynulé dva ročníky. Panuje navíc i podezření, že pořadatelé neoprávněně vybírali poplatky od stánkařů a dalších zúčastněných subjektů Kladenský dvorků.

Zmínil to i kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno), podle kterého mělo město pro letošní Kladenské dvorky peníze připravené. „V minulosti jsme společně s Podprůhonskými spolupracovali, zajišťovali občerstvení, kulturní program, a stánkaři nám vždy řádně platili nájem. Jenže postupem let docházelo k tomu, že stánkaři platili nejen radnici, ale i další poplatky pořadatelům z Podprůhonu. Stížnosti stánkařů se dostali až ke mně, takže jsme se rozhodli, že vše bude ošetřeno smlouvami a my rozhodneme, komu prostor pronajmeme, zajistíme zázemí a další potřebné věci a sami vše zafinancujeme,“ vysvětlil postoj města a doplnil, že členové spolku na to nepřistoupili.

„Chtěli pouze od nás dostat dotaci a mohli s penězi dál sami manipulovat. Proto letošní dotaci odmítli,“ sdělil Volf, který je přesvědčen, že někteří pořadatelé měli z akce osobní prospěch. „Tomu jsme chtěli zkrátka zamezit,“ dodal.

Kvůli tomu, že město se neztotožňuje ani s kulturním programem, jenž je pro akci nasmlouván, prostor na hřišti Bukovka letos město spolku pro pořádání Kladenských dvorků letos nepronajme.

Podprůhonští přesto dál tvrdí, že podezření z obohacování se nezakládá na pravdě. „Žádná částka od stánkařů nebyla nikdy podmínkou, aby mohli na akci prodávat. Poplatky od stánkařů si vybírá magistrát. Pokud nás chtěli někteří stánkaři podpořit, poskytli nám například slevu na útratu za občerstvení pro účinkující nebo drobný sponzorský dar,“ reagovala Líbová a dodala, že v ročním úhrnu je to maximálně 10 tisíc v rozpočtu, který je okolo milionu korun.

„Všichni to děláme ve volném čase a nechceme se na akci obohacovat. Chceme jen přivést umění mezi lidi, kde se neplatí vstupné a doufáme, že to tak zůstane. Jen zkrátka nestojíme v našem případě o další velkolepou akci typu Dny města. Program, který jsme připravili, bude kvalitní a i bez pronájmu Bukovky si dokážeme poradit,“ zdůraznila.

Co jsou Kladenské dvorky?



Kladenské dvorky vznikly na počátku 80. let minulého století a u jejich vzniku stála skupina výtvarníků. V roce 1982 se konal nultý ročník kladenské výstavy, tehdy ještě pod názvem Setkání v zahradě, která se konala v zahradě výtvarníka a uměleckého kováře Viktora Stříbrného.



V červnu roku 1983 se konal již první oficiální ročník Kladenských dvorků. K 25 výtvarníkům, tehdy vystavujícím na 3 dvorcích, se přidala hudební i divadelní produkce.



Kladenské dvorky se rozrostly na desítky výstavních míst a stovky vystavujících, mezi nimiž se objevovali i renomovaní výtvarníci jako sestry Válovy, Vladimír Kokolia, Olbram Zoubek, Aleš Veselý nebo Kurt Gebauer.



Organizačně je zajišťuje místní sdružení Spolek Podprůhon, který pořádá i několik tradičních každoročních akcí pro veřejnost (lampionový průvod, Běh do schodů a letní kino).