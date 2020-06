Kodex v některých bodech nabádá zaměstnance například k udávání, kdy vyslýchaný pracovník nemá následně právo na opis spisu ani právní radu.

Jednatelka Městského divadla Kladno Irena Žantovská však tvrdí, že šlo pouze o interní rozpracovanou a zatím neschválenou verzi, která nikdy neměla přijít na veřejnost.

Vedoucí pracovníci divadla dostali přesto za úkol už na konci minulého týdne předat dokument svým podřízeným k podpisu. „Paní jednatelka lže! Skutečně nešlo o žádnou pracovní verzi. Máme v ruce dostatek různých důkazů o tom, že šlo o hotový dokument,“ řekl Deníku šéf kladenských divadelních odborů a herec Tomáš V. Hron.

Jednatelka divadla mu nadále oponuje: „Rada města zavázala všechny své organizace, aby své vnitřní předpisy uspořádaly podle systému compliance management – a tam je zahrnut i etický kodex. Opakuji však, že šlo pouze o interní materiál a někdo ho vynesl,“ uvedla Žantovská, která zároveň připouští, že některé formulace v kodexu jsou skutečně nešťastné.

„Nyní budeme teprve dávat dohromady pracovní tým a společně probereme konkrétní znění kodexu. Budeme hledat pro divadlo a jednotlivé divadelní profese optimální variantu. Předpokládám, že materiál do konce divadelní sezony hotový nebude. Dokud ho nepodepíši a nedostane číslo vnitřního předpisu, tak neplatí,“ zdůraznila Irena Žantovská s tím, že nejde o dokument namířený proti zaměstnancům, ale naopak vytvořený tak, aby chránil je i zaměstnavatele.

Kladenský primátor Dan Jiránek potvrdil, že všechny městské společnosti dostaly za úkol vypracovat své směrnice. „Divadlo nám v lednu předložilo zásady, jak by se měl dokument vytvářet a co má obsahovat. To je jedna A4 stránka, kde je napsáno, že část bude věnovaná zákazníkům, vztahům mezi zaměstnanci, protikorupčnímu jednání a podobně. Rada města to vzala na vědomí. Nic jiného dosud předloženo nebylo. Předpokládám tedy, že právník vytvořil nějaký polotovar a předal ho divadlu se záměrem, aby co nejvíce chránil danou společnost,“ sdělil primátor Dan Jiránek.

Podpis není souhlasem

Připomněl, že podpisem kodexu vyjadřují zaměstnanci pouze to, že s ním byli seznámeni. „Podpis nevyjadřuje souhlas. Ale společnost, která ho vytvoří, v tomto případě divadlo, musí mít doklad o tom, že s dokumentem pracovníky seznámila, aby se vyhnula možnému trestnímu stíhání,“ dodal primátor Jiránek.