„Naše jednotka dobrovolných hasičů byla uvedena do pohotovosti ve středu v noci. Pokud bude potřeba jsou připravena celkem dvě družstva naší JPO3, což je okolo dvaceti až pětadvaceti mužů, kteří mohou vyjet kdykoli do terénu. Starosta města Radim Wolák už nás také kontaktoval. Zatím pracujeme pouze na úrovni teoretické, co by se kde mohlo zatopit. U nás se konkrétně při velké vodě rozvodňuje Bakovský potok. Záleží na tom, kolik kde spadne vody. Ale v každém případě budeme pomáhat například v sousedních Kralupech, když bude potřeba i v dalších obcích, tak jak budeme vyzváni,“ potvrdil René Mašek, velitel jednotky SDH Velvary.

„Velitel buštěhradských hasičů Tomáš Hofman je na jednání krizového štábu, takže více informací budeme mít až v následujících hodinách. Nicméně od velitele mám informace, že naše jednotka dobrovolných hasičů JPO5 je již v pohotovosti. Celkem čítá okolo dvaceti členů a k dispozici mají dvě cisterny. Chlapi mají připravená čerpadla, pily, pytle s pískem a vše, co je potřeba. Pro správní obvod Kladno je výstraha zatím nízká, takže doufáme, že to nebude příliš dramatické. Ale pochopitelně budeme při v případě potřeby pomáhat podle toho, jak budeme vyzváni operačním střediskem,“ sdělila ve čtvrtek v poledne Daniela Javorčeková, starostka Buštěhradu.

Kvůli připravě na pomoc při povodních zušil Sbor dobrovolných hasičů Plchov chystaný výlet s hasiči. "Zrušeno, hasiči se připravují na pomoc při povodních," uvedli na sociální síti.

close info Zdroj: Hasiči Plchov. zoom_in Zrušená akce.

Také hřebečtí hasiči nechtějí nic podcenit. "Naše jednotka je připravena na události spojené s touto výstrahou," informují na své facebookovém profilu.