/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vrapické smečce psů, která o uplynulém víkendu opakovaně napadla a potrhala nejméně devět hospodářských zvířat na statku manželů Froňkových, je konec. Policistům a úředníkům ve spolupráci s veterináři došla trpělivost a rozhodli tento týden o odebrání jedné feny chovateli Marku Lovásovi. Zvíře tak putovalo ještě v úterý večer do nedalekého psího útulku Bouchalka u Buštěhradu.

Odběr fenky Daisy chovateli a odvoz do útulku | Video: Oto Pilz

I když se chovatel a fena jen těžce loučili, při úředním jednání nekladl Marek Lovás odpor a s postupem je smířen. „Je to pro mě těžké, ale fena Daisy je chronická útěkářka, kterou už jsem několikrát prodal a pokaždé se mi vrátila. Právě ona je iniciátorkou častých útěků a lovů, ke kterým nabádá i dalšího člena smečky Maxe. Věřím, že v útulku se o ni postarají dobře. Sám už si s ní nevím rady,“ sdělil Kladenskému deníku chovatel Marek Lovás.

Přestože chovatel své psy podle vlastního tvrzení miluje a oni jeho, přísliby, které dal policistů i úředníkům v minulosti, dodnes nesplnil a chov čítající dalších pět psích kříženců velkých plemen neomezil ani dostatečně nezabezpečil.

K případu doplnil ve středu odpoledne mluvčí kladenské radnice Vít Heral, že odebráním feny případ nekončí a správní řízení dál trvá. „Chovatel bude muset uhradit vyměřenou pokutu a stejně tak i dlužnou částku za škody způsobené na zvířatech,“ sdělil.

Jestli skutečně nastane klid a další psi ze zbývající pětice Marku Lovásovi příště opět neutečou, je otázkou. I nadále tak zůstává v hledáčků policistů, úředníků a veterinářů.

Co se týká odebrané fenky Daisy, ta je podle majitelky psího útulku Eugenie Sychrovské v dobré kondici. „Fenka je hezká, je to zhruba půldruhého roku stará kříženka vlčáka možná s huskim. Není útočná, je hodná, přátelská. Nyní u nás stráví v karanténě tři týdny a jelikož jí dobíhá očkování, tak dostane časem i novou vakcínu. Určitě se hodí k lidem, ale jestliže je takový lovec, je potřeba, aby jí noví majitelé dokázali zabránit v útěku. My ji po třech týdnech určitě nabídneme k odběru vhodným zájemcům,“ uzavřela Sychrovská.