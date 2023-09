/FOTOGALERIE/ Když manželé Pavcovi ze Stehelčevsi očekávali před sedmi lety narození vytoužených dvojčátek, uvědomovali si, že budou mít se dvěma miminky více práce. To však ještě zdaleka netušili, jak těžký životní úkol na ně čeká. Handicapované sestry Karolínka a Rozárka stále potřebují nákladné rehabilitace. Přispěje na ně i charitativní festival Valdecký háj, který se koná druhou zářijovou sobotu.

Rozárka a Karolínka jsou velké bojovnice, letos je podpoří i Valdecký háj. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Těhotenství nastávající maminky Leony Pavcové probíhalo v pořádku. Miminka se přesto neočekávaně přihlásila na svět dříve, než je obvyklé. Karolínka s Rozárkou se narodily v motolské nemocnici v 29. týdnu těhotenství 1. března 2016. Několik dní poté navíc obě prodělaly masivní krvácení do mozku.

„Přesnou příčinu nám lékaři nesdělili, ale domnívají se, že moje placenta nefungovala na sto procent, protože na ní posléze objevili takzvané infarkty, malé bílé skvrny, kvůli kterým docházelo k horšímu prokrvování,“ vysvětluje maminka dvojčátek.

V důsledku krvácení do mozku postihla obě dívenky kvadruparetická forma dětské mozkové obrny spojená s opožděním psychomotorického vývoje, centrální tónickou a koordinační poruchou. Časem přibyla i sekundární epilepsie, takzvaný Westův syndrom. Rozárka aktuálně záchvaty netrpí. Karolínka prodělá jeden zhruba za půl roku, nejčastěji ve spánku. Maminka je tak ve střehu čtyřiadvacet hodin denně. S oběma dívenkami tráví i noci. Rozárka se přitom často budí a vyžaduje neustálý tělesný kontakt.

Smíření s osudem

„Pochopitelně jsme se zpočátku velmi obtížně smiřovali s tím, že se to stalo zrovna nám a oběma dětem. Nezbylo ale, než se naučit to přijmout a dělat pro obě dcery, co je v našich silách,“ říká Leona Pavcová. Přestože lékaři rodiče připravili na to, že dívenky budou prakticky doživotně ležáky a nebudou se příliš vyvíjet ani po mentální stránce, Leona s Karlem se rozhodli pro kvalitu života svých dětí udělat maximum. S holčičkami pravidelně intenzivně cvičí, rehabilitují, dojíždějí na hipoterapie.

„V mých očích udělaly holky obrovské pokroky a díky tomu, že absolvují i neurorehabilitace, vidím u nich velké zlepšení. Snažíme se s holčičkami komunikovat úplně normálně. I když ani jedna nemluví, až na pár slůvek, je zřejmé, že všemu rozumí a umí projevit, co se jim líbí a co ne,“ říká maminka, která nepřestává doufat, že se dívenky díky cvičení samy jednou posadí a v lepším případě i postaví na nohy.

Rozárka dokáže ve svých sedmi letech sedět s oporou přikurtovaná na domácí kolečkové židli a bedlivě pozoruje dění kolem. Umí dokonce ovládat i tablet a uskutečnit telefonický videohovor, nejčastěji s tátou nebo s dědou. Karolínka se zase zvládne po bříšku doplazit třeba ke vchodovým dveřím, když dorazí návštěva.

Péče o obě holčičky je soustavná a vyčerpávající. I ta nejobětavější maminka ale potřebuje regenerovat své fyzické a duševní síly a v neposlední řadě i vydělávat peníze. Po 3,5 letech intenzivní domácí péče začaly proto před časem dívenky navštěvovat Dětský rehabilitační stacionář Zvonek Kladno, kde se o ně přes den starají profesionálové.

Díky tomu se mohla Leona vrátit alespoň částečně do zaměstnání. Působí jako sales quality konzultant. „Hodnotím kvalitu hovorů. Pracuji pro jednoho významného klienta. Výhodou je práce z domova, kterou si mohu rozvrhnout, jak potřebuji. Pochopitelně jsem měla jiné plány a představy o své kariéře, ale jsem ráda za to, že mám možnost pracovat alespoň tímto způsobem a věnovat se dále dětem,“ dodává Leona Pavcová. Změna prospívá mamince i dívenkám, které na podzim nastoupí dokonce do speciální školy v Diakonii Praha.

Stěhování se blíží

Před nedávnem získala rodina pro holčičky dvojkočárek, a tak s nimi může vyrazit na vycházku maminka i sama. „Pokud nemusíme k lékaři, jsme hodně venku. Nejčastěji ale jezdíme na výlety společně s tatínkem. K tomu nám slouží dva sportovní kočárky, s nimiž je jízda pohodlnější než s invalidními vozíky. Protože s manželem oba rádi chodíme, dokážeme si to užít a jsme rádi za každou chvilku, kdy můžeme být všichni spolu a zažívat i chvíle radosti,“ vypráví maminka.

Aktuálně řeší rodiče i další problém. Přestože v domě ve Stehelčevsi žijí teprve deset let, musí ho prodat. „Koupelnu a pokoje máme v patře a už nyní je pro nás náročné nosit holky nahoru a dolů. Musíme proto najít vhodné bydlení, kde bude vše v přízemí. Časem se neobejdeme bez zvedáků," připomíná Leona Pavcová.

Třebaže oba rodiče pracují, tatínek v oboru gastro, nákladné neurorehabilitace a další nápravná cvičení by ani při nejlepší vůli nedokázali financovat sami. Pro představu, čtyřtýdenní terapie pro jednu dívenku stojí 48 tisíc korun. A holky jsou dvě. Rodina má pro tyto účely zřízen transparentní účet 2600839335/2010, pomocí kterého se dosud dařilo léčbu holčiček vždy uhradit, bez nutnosti půjček.

„Jsou dobrovolníci, kteří přispívají i dlouhodobě, jiní třeba jednorázově. Zapojují se i úplně cizí lidé, stejně jako ti, kteří nás znají osobně, jako třeba naše sousedka, atletka Denisa Helceletová, která pro nás dražila věci z olympiády. Také obec pro nás pořádá různé charitativní akce. Mimo to oslovujeme různé nadace. Všem patří naše obrovské poděkování," uzavírá Leona Pavcová.

Valdecký háj

Na podporu Karolínky a Rozárky se uskuteční v sobotu 9. září i 12. ročník charitativního festivalu Valdecký háj, který pomáhá každoročně potřebným. Jak potvrzuje Milan Procházka z pořádající kladenské kapely Gladly S.W., výtěžek z letošního vstupného bude určen právě dvěma dívenkám ze Stehelčevsi. Festival se koná v hájku ve Valdeku u Braškova od 13 hodin. Účinkujícími jsou kapela Mandala, Přelet M.S., Gladly S.W., Petr Lüftner, Jiří Smitzer, Radek Tomášek, Kupa. Show s lasem předvede Jana Kotvová. Moderuje Johanka Joy Hubičková.