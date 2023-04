Soutěž nejlepších dětských sborů: Střední Čechy reprezentují Osminky z Kladna

Poslední scény Jedné noci vznikaly v neděli kladenském hudebním klubu Poldofka v suterénu restaurace U České lípy a na noční natáčení z neděle na pondělí se filmaři přesunuli na rozdělovské sídliště. „Věnujeme se sice závažnějšímu tématu, ale pevně doufám, že stejně jako v případě mého předchozího filmu Spolu, který je také komorním psychologickým dramatem, a přesto ho v kinech vidělo devadesát tisíc lidí, i tímto filmem diváky oslovíme, protože budeme vyprávět o lidech, kteří jsou jim blízcí," dodává Laňka.

Přípravy na natáčení trvaly asi tři měsíce, od první myšlenky na film až po premiéru, se kterou tvůrci počítají na jaro příštího roku, přitom uplynou přibližně dva roky.

„Pro natáčení Jedné noci jsme se s kameramanem rozhodli využít netradiční svícení a snímání, které podpoří divácké sžití s postavami, a protože na plac rádi chodíme co nejvíce připraveni, máme všechny záběry dopředu promyšlené, takže na place už přesně víme, co jdeme točit. Předem jsme zkoušeli také s herci. Díky tomu pak při natáčení všechno pěkně odsejpá a nedochází ke zbytečným stresům," říká režisér.

Hlavního hrdinu snímku hraje Adam Ernest, který rovněž pro ústřední píseň filmové kapely napsal text a společně s Danem Šubrtem hudbu. Roli jeho životní partnerky ztvárňuje Vanda Chaloupková. V dalších rolích se představí Kamila Janovičová, Pavlína Balner a Jan Nedbal. Za kameru se postavil zkušený Václav Tlapák. Film Jedna noc vzniká v produkci No Stress Production, KVArt Production a Good Media.

Film Jedna noc

Adam a Eliška. Ještě přede dvěma lety se zdálo, že tihle dva dokážou všechno. On byl úspěšný rockový kytarista. Ona sice jen kadeřnice, ale především jeho múza. Jenže stačilo jedno hloupé rozhodnutí a všechno bylo pryč. Adam v opilosti za volantem usmrtil člověka a odseděl si dva roky ve vězení. Teď je v podmínce, pracuje jako kopáč, o pořádnou práci nezavadí. Chtěl by se vrátit k muzice, ale musí zabezpečit svou rodinu, a především platit dluhy, které ve chvíli, kdy je nemohl splácet, nabobtnaly do obřích rozměrů. Eliška s ním přesto zůstala. Jenže peníze zoufale chybí, a tak se Eliška zcela pragmaticky rozhodne přispět do rodinného rozpočtu tím, že po večerech bude provozovat sexuální livechat. Jedné noci neutěšená situace jejich života a skutečnost, že se Eliška musí prodávat, přeroste Adamovi přes hlavu. Uvědomí si, že všechno je jeho vina a rozhodne se s tím něco udělat. I za cenu toho, že znovu překročí zákon. Zoufalá situace si žádá zoufalé činy.



Kdo je David Laňka?

David Laňka se narodil v roce 1974 v Rakovníku. Je autorem filmových recenzí a hereckých portrétů i několika povídek a knih pro děti. Už na střední škole přispíval jako novinář do Novostrašeckých listů a později i do dalších celostátních periodik. V současnosti působí jako režisér, scénárista a producent. Na svém kontě má například filmy Spolu, Poslouchej nebo seriál Bodyguardi.