Vznikající film je sociální drama o třech dívkách, které stráví svůj poslední společný den. Snímek pojednává o vyrůstání na malém městě. Happy endem ale dílo rozhodně nekončí.

„Blíž asi prozrazovat nechceme, doufám, že diváci film uvidí v červnu příštího roku,“ řekla výkonná producentka snímku Julie Ondračková. Producentka Alžběta Málková ještě doplnila, že tento film je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje a za podpory Magistrátu města Kladna.

Stejně jako režisérka si krajinu na Kladensku vybral štáb hlavně proto, že je místo dostupné Praze. „Okolí je tady krásné a ideální pro to, co chceme natočit. Točili jsme na Kladensku v Luníkově a v obci Hvězda a následně se přesuneme do hlavního města,“ sdělila Julie Ondračková.