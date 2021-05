/FOTOGALERIE/ Natáčení nového českého filmu Poslední závod ukončila v dubnu poslední klapka. Snímek přibližující legendární lyžařský závod, který se odehrál na hřebenech Krkonoš v roce 1913, při němž zahynuli čeští lyžaři Bohumil Hanč a Václav Vrbata, vznikal také na Kladensku. Pro některé záběry si filmaři vybrali Lukov u Vraného.

Poslední závod. Tým herců. | Foto: Marek Novotný

Přestože z Krkonoš je to na Kladensko přece jen z ruky, i zde žijí přímí potomci jednoho z dvojice tragicky zesnulých horalů - Bohumila Hanče. Rodina Hančových se na Kladensku věnuje zemědělství a chovu koní. Jak potvrdil Jiří Hanč, jenž provozuje jezdeckou stáj v Beřovicích, svého prapředka Bohumila Hanče má zprostředkovaného z babiččina a maminčina vyprávění. „Byl to náš přímý příbuzný, nejméně tři generace zpátky. Přesně už vám nepopíši rodinné vazby, ale je to pravda. Pamatuji jen babičku a dědečka. Rod Hančů pochází z Rokytnice nad Jizerou. Dědeček byl ze tří bratrů, dnes už tam ale chalupu nevlastníme. Já v ní byl naposledy jako malý chlapec. Dědeček Jaroslav Hanč byl voják z povolání převelený v šedesátých letech minulého století do Slaného na posádku, oženil se tu a usadil natrvalo,“ připomíná rodovou historii padesátiletý Jiří Hanč.