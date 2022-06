Stejně jako v předchozích letech dorazili na místo s výsuvnou plošinou slánští hasiči, ornitolog Stanislav Lepič, kačický starosta Libor Němeček a veřejnost. Plošina s hasiči se úderem deváté hodiny pozvolna vznesla nad komín. To, co v čapím hnízdě našli, ale všem smazalo úsměvy z tváří.

Na dně hnízda leželo jediné čapí mládě, které nejevilo žádné známky života. Jeho tělíčko bylo mumifikované patrně i v důsledku posledních horkých dní. Podle ornitologa bylo mrtvé už delší dobu. Po ostatních třech mláďatech a jednom vejci, která byla k vidění na fotografiích z 25. května, se slehla zem. Nezbylo po nich ani peříčko. Ostatky nebyly nalezeny ani v okolí mlýna.

Strhla se čapí bitka?

Místnímu pozorovateli, který čapí rodinku sleduje pravidelně dalekohledem, bylo divné, že kolem hnízda ustal v posledních dnech i veškerý pohyb. Podle lidí z okolí se v Kačici před několika dny měla dokonce strhnout čapí bitka. „Co vím z doslechu, náš hnízdící čapí pár měl údajně napadnout jiný čapí pár dokonce na louce u rybníka. Jsou to ale jen dohady a domněnky. Nevíme, co je na tom pravdy,“ řekl starosta Němeček.

Ornitolog Stanislav Lepič se domnívá, že mohlo jít například o volného čapího samce. „Lidé viděli jakéhosi čápa nalétávat na hnízdící pár, který se pochopitelně musel bránit vetřelci. Otázkou je, zda čápata vetřelec vyházel, nebo co se s nimi skutečně stalo. Nikde v okolí jsme nic nenašli. Co se týká mrtvého mláděte nalezeného v hnízdě, patrně šlo o slabšího jedince, který by možná stejně uhynul,“ vysvětlil ornitolog a dodal: „Je to pro nás velká ztráta, protože čtyři čápy jsme za celé roky v Kačici kroužkovali pouze jednou. Bohužel si budeme muset počkat na snůšku až do příštího roku.“

Podle ornitologa se patrně už čapí rodiče na komín letos nevrátí. „Pokud přijdou o mláďata, hnízdo zpravidla opustí," objasnil.

Letos už čápi nezahnízdí

„Loni se stalo, že čapí samice snesla čtyři vejce, ale samec během líhnutí zahynul. Samici poté vyhledal jiný samec, původní čtyři vejce z hnízda vyházel a samici nově oplodnil. Ta sice snesla další vejce, ale vylíhlo se pouze jediné mládě. Na novou snůšku už je letos pozdě. Nově už čápi rozhodně nezahnízdí," uzavřel ornitolog.

I proto jsou čápi takovou vzácností. Ve hře je vždy mnoho faktorů, které často zamezí jejich odchovu až do dospělosti. Kačičtí čápi v minulosti zahynuli například ve drátech vysokého napětí nebo po střetu s automobily. Jindy zabilo mladé v hnízdě krupobití, smetla vichřice nebo odnesl dravec.