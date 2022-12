O vánočkách se jim bude patrně i zdát. V provozovně, která letos v únoru oslavila třicet let své existence, se nezastavili ani o Štědrém dni. Metráky těsta zpracovali pro své odběratele pekaři a cukrářky v Libušíně jako v jiných letech. Mirka i se zánětem trojklanného nervu. „Je to radost, ale i velká dřina. Poté, co se říkalo, že letos si po zdražení lidé upečou doma, se tak rozhodně nestalo. Vánoček, cukroví i minizákusků jsme nadělali celkem tak čtyři metráky. Velkou radostí pro nás bylo i to, že jsme napekli i pro libušínský domov pro seniory. My jsme za to rádi, ale skutečně jsme se nezastavili. Štědrovečerní večeře je pro nás tak odměnou, kterou pro nás přichystá dcera Majka. Máme třímetrový strom a u štědrovečerní večeře nás bude nejméně deset. Na děti se moc těším a mohu slíbit, že několik dní na těsto nesáhnu,“ potvrzuje Marie Jungrová.