Vzhledem k tomu, že před Městských stadionem na Sletišti pokračuje rekonstrukce prostranství a vznikne zde také jeden ze tří kruhových objezdů ve městě, bude po dobu úprav, které potrvají až do konce prázdnin, vstup na letní koupaliště možný dvěma způsoby.

PODÍVEJTE SE: Horníci vzpomínali na ukončení těžby v kladenských dolech

První je po panelové cestě vedoucí za sportovní halou a aquaparkem. Tuto cestu mohou využít ti, kteří přicházejí z ulice Sportovců ve směru od Rozdělova. Z tohoto směru však není možné zajet na parkoviště před Sletištěm. Panelová cesta navíc slouží pro technickou obsluhu, zásobování a zaměstnance SAMK, proto při pohybu dbejte zvýšené opatrnosti.

Druhý způsob vstupu je přes Městský stadion Sletiště. Tuto cestu mohou využít ti, kteří přichází z velkého parkoviště nebo z ulice Sportovců ve směru od ulice Petra Bezruče. Vstoupit do Sletiště je možné buď zadní branou u křižovatky Sportovců a P. Bezruče, nebo boční branou se závorou z ulice Sportovců. Hlavní vstupní branou Sletiště nebude možné projít, je třeba dojít až k zadní brance u atletické haly.

Proměna Koulova mlýna v Kačici: Děti se tam vzdělávají i tráví volný čas

Dobrou zprávou je, že ceny vstupného se modernizací nezvyšují a zůstávají stejné jako vloni. Celodenní vstupné pro dospělé je na koupališti Sletiště 100 korun. Děti do 3 let mají vstup zdarma. Děti do 15 let a ZTP zaplatí 70 korun. Po 17. hodině platí jednotné vstupné 70 korun.

Provozní doba koupaliště v měsících červenci a srpnu:

Pondělí - Neděle 9.00 - 20.00 hodin

Prodej vstupenek končí v 19:15 hodin dle provozního řádu.

Na pokladně je možné platit mimo hotovostí také běžnými typy platebních karet (VISA, MAESTRO, Edenred Ticket Benefits® Card, Gusto Karta). K úhradě vstupného (nikoli částky za úschovu kola) lze užít i poukázky určené na sportování - SODEXO (Relax Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Bonus pass, Dárkový pass), EDENRED (Dárkový, SPORT&KULTURA, MULTI), Cheque Déjeuner (UNIŠEK, UNIŠEK+, Cadhoc Dárkový kupon). Na platební poukázky se nevrací, hodnota použité poukázky (poukázek) musí být rovna nebo nižší než cena vstupného.