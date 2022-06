Kladenské dvorky slaví letos 40 let. Zahájí neoficiálně v pátek výletem do oblak

Organizátoři pro letošek nedostali od města možnost pronajmout si hřiště Bukovka. „Potvrdilo se, že všechno zlé je pro něco dobré a nakonec náhradní plochy, které jsme si pronajali od soukromníků, se ukázaly jako daleko lepší místa a pro koncert vhodnější. Jak plocha vedle Bukovky, tak dvorek u Johnyho, kde se prostor posunul hlouběji do zahrady, kde jsou stromy a chládek a byla tam hezká atmosféra. Rádi bychom na těchto dvou místech pořádali dvorky i za rok,“ dodala Líbová.

Ani absence finanční podpory města podle pořadatelů neubrala festivalu na kvalitě. A díky podpoře Sředočeského kraje a štědrým sponzorům se podařilo dát dohromady téměř 700 tisíc korun.

Jubileum připomene Polibek do oblak

Stejně jako v předchozích letech zůstane i letos v Podprůhonu navždy jedno z děl, které bude připomínkou jubilea. Pro letošní rok byla vybrána kovová plastika od Františka Tomíka s názvem Polibek do oblak. Umístěna bude v prostoru šikmého širokého schodiště na rozcestí ulici V. Burgera a Havířské.

„František Tomík stál u zrodu Kladenských dvorů a před časem navrhoval i logo pro festival. Jeho výtvor je zároveň věnován výtvarníkům, kteří už mezi námi nejsou. Zatím je v místě dřevěný model, který posléze nahradí kovový výtvor,“ dodala Petra Líbová.

Ikonické schodiště je opravené. V červnu přivítá návštěvníky Kladenských dvorků

Co se týká letošní nedomluvy s městem, které na dvorcích neparticipovalo z tohoto důvodu, že vzniklo podezření, že se někteří pořadatelé údajně obohacovali na festivalu ve svůj prospěch, bude mít patrně ještě svoji dohru.

„Podle mě vše došlo do takové fáze, že bude vhodné, aby si o tom už povídali právníci. Obávám se ale, že my jako spolek na to nebudeme mít dostatek finančních prostředků. Jediné, co víme, že finanční kontrola vyúčtování minulých ročníků stále probíhá a my z ní nemáme ani průběžnou zprávu. Uzavřené ještě nic není, takže až poté se k tomu budeme moci i my vyjádřit. Za mě je nemorální, že v článcích, které vyšly ze strany kladenské radnice, se operuje s pojmy jako podvodné jednání, trestná činnost, porušení rozpočtové kázně. Kateřina Jůzová a Slavomír Koníček z našeho spolku tak čelí nějakému obvinění a vůbec netuší, co to je. Naštěstí celá negativní kampaň, která před dvorky proběhla, se na jejich úspěchu nepodepsala,“ dodala Líbová.

Kontrola čerpání dotací

A kde je tedy zakopaný pes? Podle oficiálního vyjádření kladenské radnice, které je uvedeno i na webu města, se v minulých letech dělo například to, že u výběru peněz od stánkařů za pozemky – ty jsou sice městské, ale vedení spolku stánkaře „kasírovalo“ bokem s podmínkou, že pokud mu stánkař nezaplatí, na příštích Dvorcích už nebude.

„Vynucený poplatek poté, co vše vyšlo na povrch, nazvalo ‚sponzorským příspěvkem‘. To je samo o sobě minimálně neetické. Skutečnost, že k tomuto ‚sponzoringu‘ neexistují žádné sponzorské smlouvy a neprošel účetnictvím, už je ale nezákonné. V současné době probíhá kontrola čerpání dotací, které město spolku v minulých letech vyplatilo. Už nyní je zjevné, že došlo k porušení dotačních pravidel a pravděpodobně i zákona," uvádí radnice na stránkách města Kladna.

Podprůhonští odmítli dotaci od Kladna, nechtějí prý mít z Dvorků 'Matějskou'

K tomu primátor Milan Volf dodává: „Prozatím nemůžeme zveřejnit veškeré informace zjištěné finančním výborem, ale objevuje se stále více a více nesrovnalostí. Spolek například výboru dodal odlišné doklady, než se objevily v minulém vyúčtování dotace, což při vedení řádného účetnictví přece není možné. Již nyní je tak jisté, že spolek bude muset vrátit část poskytnuté dotace,“ říká Volf.

Po uplynutí veškerých zákonných lhůt hodlá město i zprávu finančního výboru a závěry provedené kontroly zveřejnit.