Záměrem posledního majitele bylo přestavět rozsáhlý objekt na soukromé zařízení pro seniory. Změna už byla dokonce zanesena do územního plánu. Všechny naděje se však časem rozplynuly a nemovitost zatížily dluhy a exekuce. Nyní svitla naděje nová. Jak se Kladenskému deníku podařilo zjistit, objekt jde v březnu do dražby.

Vyvolávací cena je 3,5 milionu korun, což je hluboko pod cenou odhadní, která byla stanovena na 7 milionů korun. Datum dražby hotelu La Park je stanoven na 22. března. První prohlídka se uskuteční už 22. února, druhá 7. března.

„Jsem ráda, že se s tím konečně snad začne něco dělat. Je to neskutečná škoda, co se s La Parkem stalo. To člověka až bolí u srdce. S manželem jsme tam měli v dubnu v roce 2009 svatbu a řada svatebních hostů v hotelu i nocovala. Protože jsme měli v té době už roční dceru, líbilo se mi, že děti si tam mohly hrát na hřišti a po celou dobu jsme je měli na očích. Už se těším, že se rekonstrukce objektu někdo ujme. Kdybychom tam jednou mohli oslavit výročí naší svatby, bylo by to krásné," vzpomíná Andrea Muziková z Kladna.