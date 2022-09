Video: Ve Slaném se srazil nákladní vůz s autobusem, jeden člověk se zranil

„V úterý přivezl pan Adámek další várku burčáku odrůdy solaris. Červený burčák odrůdy svatovavřinecké dorazil z vinařství Zborovský. Předpokládám, že burčák pojedeme do konce října,“ potvrzuje Lukáš Richter a dodává: "Základem je, že burčák, který nakoupíme od vinařů, okamžitě zachladíme a uchováváme při nízké teplotě, aby se nezkazil a vydržel co nejdéle. To je naše výhoda oproti prodejcům u silnic, kde jim na to praží mnohdy slunce a kvalita pak může kolísat."

Co je burčák?

Burčák je tedy výsledkem jedné etapy zpracování révy vinné, jejíž přeměna ve víno začíná vylisováním hroznů na mošt, který díky kvasinkám začne ihned kvasit. Jinak řečeno probíhá v něm přeměna cukrů na alkohol za unikajícího dozoru kysličníku uhličitého.