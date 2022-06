Řidiče čekají další náročné týdny při průjezdu zúženým profilem, který je aktuálně pouze jednosměrný ve směru od hřbitova do centra města. Jak potvrdila mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová dodavatel stavby firma Raeder & Falge není schopna dodržet harmonogram prací daný ve smlouvě.

„A to i přesto, že jsme intenzivně vyvíjeli tlak na urychlení prací a dokončení stavby v termínu. Stavba měla být hotová do pátku 24. června. Předpokládáme, že provoz v obou jízdních pruzích budeme moci obnovit v polovině prázdnin, dokončenou stavbu by nám dodavatel měl předat na konci září letošního roku,“ sdělila mluvčí.

FOTO: Zmatkují řidiči i cestující. Stavba kruháků komplikuje dopravu v Kladně

Za nedodržení smluvních podmínek bude krajská správa a údržba silnic firmu Raeder & Falge pokutovat částkou téměř 3,5 milionů korun. „V případě, že by se dokončení stavby opět prodloužilo, bude sankce ještě vyšší,“ zdůraznila mluvčí Kučerová.

„Omlouváme se kladenským řidičům za nepříjemné komplikace, bohužel dodavatele staveb si nemůžeme vybrat dle vlastního uvážení, ale musí vzejít z řádného výběrového řízení dle zákona. Jako v tomto případě se tedy může stát, že dodavatel, který vyhraje výběrové řízení s nejnižší cenovou nabídkou, pak není schopen stavbu zrealizovat dle smluvních podmínek,“ vysvětlila Kučerová.

Od počátku s problémy

Rekonstrukce mostu se protahuje od samého začátku. Podle firmy Raeder & Falge totiž nebylo možné s ohledem na průběh a délku zadávacího řízení zahájit stavbu na začátku loňské stavební sezony, jak bylo původně plánováno. Stavba tak začala až v srpnu 2021 a následně byly práce po dohodě se zadavatelem dokonce vloni v zimě přerušeny.

„Původně byly bourací práce předpokládány za pomocí těžké techniky. Skutečný stav mostu to bohužel neumožnil. Tímto byl předurčen další postup prací a také se do zimního období dostaly práce, které by komplikovaly dopravu a způsobovaly dopravní zácpy. Navíc s ohledem na technologické postupy není většinu stavebních činností možno provádět za nepříznivých klimatických podmínek v zimě,“ stojí ve vyjádření společnosti.

'Pecková rychlost oprav': Kladenský primátor kritizuje cedulemi vedení kraje

Letos na jaře nechal kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) most osázet cedulemi s adresnou kritikou hejtmanky. Podle něj byly značky odpovědí na časté dotazy řidičů, které lidé denně směřují na kladenskou radnici. „Cedule měly být vysvětlením, že práce zaštiťuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Kladno s opravou nemá nic společného, a tudíž ji nedokáže urychlit,“ vysvětlil primátor. Aktuálně už cedule u silnice nejsou.

„Trošku jsme se obávali, že to takto dopadne a potvrdilo se, že informační cedule byly namístě. Už je tam ale vracet nebudeme a akceptujeme veřejnou omluvu Krajské správy a údržby silnic. Žádáme jen, aby se opravdu co nejvíce snažila termín zkrátit, protože to přináší diskomfort pro Kladeňáky,“ dodal primátor Volf.

Vedení firmy Raeder & Falge dle postupu prací předpokládá uvedení mostu do provozu přibližně za měsíc. Nyní celá rekonstrukce finišuje. „Po dokončení mostních křídel z 2. etapy lze zahájit další práce na spodní stavbě a terénních úpravách včetně revizních schodišť a zpevněných ploch. Velmi nás mrzí prodloužení termínu rekonstrukce mostu, ale opravit se musí. Bezpečnost řidičů je pro nás důležitá,“ uzavírá firma ve svém vyjádření.