Internetových podvodů přibývá. Středočeští policisté řeší devět případů denně

„Svůj informační stánek jsme měli tentokrát na Masarykově náměstí ve Slaném před budovou Knihovny Václava Štecha, kde jsme příchozí zájemce seznámili s problematikou phishing a vishing,“ potvrdila kladenská policejní mluvčí a preventistka Jana Šteinerová.

5 RAD PRO BEZPEČÍ VAŠICH PĚNĚZ



1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami, či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!



2. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka by zareagovala dávno už bez vás.



3. Pány svého účtu jste jen vy. Nezadávejte ani v aplikaci, nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte, či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítač.



4. Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na telefonu!



5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku, či volejte 158. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo (tzv. spoofing), či e-mail, vč. těch vaší banky.