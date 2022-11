Například autobus z Kladna do Slaného uvízl v kopci u Libušína kolem deváté večer a měl problémy, aby se i s cestujícími dostal včas do místa určení. O půl hodiny později na kluzké vozovce narazilo auto do kruhového objezdu u Buštěhradu. Ve stejném čase se v Kladně ve Vašíčkově ulici srazila na sněhu dvě vozidla. Na místě zasahovala i policie. Všechny páteční večerní kolize se obešly bez zranění.