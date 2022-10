Podívejte se: Klementinum odhaluje tajemství restaurování knižních pokladů

„Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci. Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius,“ připomněl při slavnostním setkání krajský radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Václav Švenda a dodal, že účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich práci a zároveň motivovat další, aby je následovali.

Vůně knih

Jeho slova doplnila senátorka za kladenský volební obvod Adéla Šípová: „Od dětství miluji knihy, mám ráda jejich vůni, a knihovny byly pro mne odmala oázou klidu a poznání. Jsem ráda, že místní knihovny dokážou ve svých obcích obnovovat komunitní život. Příběhy knihoven a knihovnic, které jsme dnes slyšeli, byly opravdu hodně zajímavé. Je přínosné, že knihovnice se aktivně zapojují do dění v obcích. Navíc je úžasné, že svou práci dělají dobrovolně ve svém volném čase a investují do ní hodně úsilí, právem si zaslouží takové ocenění,“ řekla Adéla Šípová, která jako maminka pěti dětí považuje za velmi důležité vést děti k četbě zvláště v dnešní internetové době. „Jsem ráda, že právě místní knihovny jsou stále otevřeny dětem. Je to důležité pro budoucnost naší vzdělanosti,“ uzavřela senátorka.