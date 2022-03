Uprchlíků z Ukrajiny míří do města okolo dvou set. V Knoflíku je prováděna centrální evidence těch, kteří hodlají ve městě zakotvit. Jen z tohoto místa jim bude poskytována pomoc. Zde dostanou veškeré poukázky na potraviny, oblečení a vybavení domácností i všechny další instrukce včetně těch, jak se obracet na úřady.

„Evidence v jednom místě je nesmírně důležitá proto, abychom věděli, kolik uprchlíků se nám ve městě pohybuje a kolik pro ně skutečně potřebujeme příbytků, postelí, jídla a dalších nezbytností,“ sdělila ředitelka Farní charity Slaný Nina Kubištová a dodala, že už v tento okamžik pracovníci charity ví, že ubytování dokáží sehnat, ale aktuálně chybí vybavení do domácnosti včetně lůžek. „Docházejí ale i základní potraviny jako olej, mouka, pohanka, rýže, luštěniny a další,“ doplnila.

Všichni dobrovolníci, kteří se do pomoci chtějí zapojit, mají možnost donést buď základní potraviny či oblečení do centra v Modelářském středisku od pondělí do soboty v čase od 16 do 19 hodin. I v tomto případě je nutné kontaktovat v první řadě centrální kancelář Knoflík.

Nábytek pak mohou dárci přinášet nepoškozený a neznečištěný do provizorního skladu na velkokapacitní oplocené parkoviště ve Vikově ulici. Ve středu 9. března od 14 do 17 hodin, v pátek 11. března od 12 do 15 hodin a v pondělí 14. března od 14 do 16 hodin.

Město Slaný poskytne pro ukrajinské rodiny v nouzi ubytování ve dvanácti městských bytech. V tuto chvíli chybí vybavení, konkrétně lůžka (celkem 62), židle (celkem 62), skříně (celkem 19) a stoly (celkem 12). „Na místě budou pracovníci Technických služeb, kteří s přenosem nábytku pomohou,” potvrdila mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.