Pojem Teplá židle se mezi veřejností příliš neujal, jelikož vzbuzuje představu, že bezdomovci musí přečkávat mrazy a noci v sedě. Realita je ale jiná. „Je to jen pojem. Naši klienti přijdou, dostanou vše co potřebují a spát mohou vleže,“ potvrdil ředitel Oblastního spolku Českého červeného kříže Kladno Jan Protivínský.

V době současných mrazů do centra přichází spát okolo desítky klientů. Ti nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek. Na bezpečnost v centru dohlíží strážníci. „V tomhle režimu fungujeme už týden. K dispozici mají spacáky, přikrývky a polštáře, jinak se spí na zemi. Postele nemáme. Ti lidé jsou ale vděční za cokoli, hlavně, aby venku nemrzli,“ sdělila sociální pracovnice a předsedkyně spolku Stanislava Klicmanová Maříková.

Vzhledem k tomu, že kapacita je omezená, přijímají pouze žadatele z okresu Kladno. Oproti Praze je tato služba poskytována dosud zdarma, ale od nového roku za ni i v Kladně patrně klienti zaplatí. V Praze za stejnou službu účtují v noclehárně stovku. V Kladně by to mohla být výhledově polovina. „O tom všem ale musí ještě rozhodnout výkonná rada,“ dodala Klicmanová a upozornila, že lidé, kteří v centru nocleh vyhledávají, jsou vesměs stejné osoby jako každý rok. „Sice nemají bydlení, ale nejsou zcela bez prostředků, pobírají sociální dávky, jenže většina je stačí během měsíce utratit, takže nemají často pak vůbec nic. Někteří by mohli i pracovat, když jsou zdraví, ale zřejmě nechtějí. Jdou se k nám tedy alespoň najíst a vyspat,“ shrnula předsedkyně.

Kromě přístřeší dostanou žadatelé najíst a mohou se i vykoupat. Centrum má otevřeno standardně v pondělí, ve středu a v pátek od 7 do 11 hodin. V době mrazů pak nepřetržitě každou noc od 19 hodin večerních do 6 hodin rána.

Pomáhá i Český červený kříž

Teplou polévku i další produkty z potravinové banky dostanou potřební i na centrále ČČK Kladno, která se nachází v ulici Jana Palacha vedle základny středočeských hasičů. „Soustředíme zde kromě jídla i sbírky ošacení a další věci. Kdo přijde, vždycky nějakou pomoc dostane. Mohu potvrdit, že je dnes zcela běžné, že k nám přicházejí pro potraviny i senioři, kterých dost přibylo,“ řekla Klicmanová Maříková.

V patře je mimo to i šest pokojů, kde bydlí v azylu lidé, někdy i s dětmi. „Jsou to klienti, kteří chodí do zaměstnání a jsou u nás vždy jen dočasně, než si najdou vlastní bydlení. Někteří pracují i přímo u nás. Například paní Petra, vdova s dvojčaty, která se krásně zapojila, je s ní bezvadná spolupráce. Zde je oboustranná spokojenost,“ dodala předsedkyně.