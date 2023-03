FOTO, VIDEO: Parádní jarní premiéra - pět gólů pro pět kladenských fanoušků!

Do závodu se registrovalo 260 závodníků, na startu se jich pak první březnovou sobotu objevilo 248. Kategorií bylo šest, ženy do 39let, ženy od 40 let, muži do 39 let, muži od 40 let, dvojice a jednotlivci.



V celkovém pořadí byl absolutním vítězem Patrik Stupka s časem 0:29:07.43. Stříbro patřilo Jakubu Podzimkovi (0:31:25.20) a třetí byl Josef Babák (0:31:59.37).

Mezi ženami byla nejlepší Zuzana Šašková s časem 0:40:18.10, která v celkovém pořadí všech závodníků skončila jednadvacátá. V dámském pořadí následovala druhá Natálka Housková (0:44:43.12) a bronz získala Barbora Zábranská (0:45:40.33).

Listiny vítězů s veškerými výsledky najdete na: sport-base.cz.