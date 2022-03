Rodinní příslušníci, kterých je celkem šest, se sice snaží park zvelebovat, ale mají i svá občanská povolání, tudíž věnují areálu maximálně svůj volný čas a víkendy. Zejména v období po zimě i nedávné vichřici, je zde potřeba každá koruna i ruce.

Pomoci by mohlo do jisté míry finančně i město Kladno, které zamýšlí část pozemků od rodiny Lážnovských odkoupit a navázat tak na sousední areál Záchranné stanice Aves pro ohrožená zvířata a Naučného střediska ekologické výchovy NSEV.

Spolupráce ano, odprodej ne

Vladimír Lážnovský, jenž je synem někdejšího zakladatele Vodního parku Čabárna, by spolupráci s městem, která v počátečních letech vzniku parku velmi dobře fungovala, uvítal. Rozhodně prý ale ne za cenu odprodeje pozemků.

„My jsme pokračovatelé toho, co můj otec založil. Takže bychom se neradi svého majetku zbavovali. Spolupráci s městem se ale v žádném případě nebráníme a budeme za ni rádi, protože náš park navštěvují desítky lidí a areál je vhodný pro řadu volnočasových aktivit i kempování. Po nedávné vichřici musíme navíc ještě odklidit stromy, které vichr polámal a popadaly, stejně jako nám odnesl některé přístřešky,“ dodal Lážnovský.

Rybolov na zkoušku i neckiáda

Vzhledem k tomu, že s příchodem slunečného počasí míří na Čabárnu už první návštěvníci, mají se rodinní příslušníci co ohánět a už na první pohled je zřejmé, že bez pomoci zvenčí nemohou sami i při nejlepší vůli vše zvládnout.

Například někdejší bazény pro kanadské bobry, kde později bývala líheň i pro koi kapry jsou již v dezolátním stavu.

„Byl to poměrně velký projekt z devadesátých let, který je ale pro nás energeticky nákladný, tak už se k němu patrně vracet nebudeme. Vlastními silami bychom to určitě nezvládli,“ dodává Lážnovský.

Ve výbězích či voliérách najdete aktuálně zvířata jako lišku, mývala, nutrie, králíky nebo holuby. Na rybníčku se i nadále daří divokým kachnám a labutím. Výběhy zde mají i tři koně, které zde chová na pronajatých plochách soukromý vlastník.

Areál skýtá velký potenciál, kde příchozí mohou trávit třeba i celý víkend, rybníky slouží jako sportovní a dospělí i děti si zde mohou vyzkoušet rybolov. Pravidelně se zde v létě koná i oblíbená neckiáda. Na louce v zadním traktu lze pořádat hudební akce díky krytému pódiu a dokonce i svatby.

Zda se majitelé Čabárny s městem Kladnem domluví na oboustranně výhodné spolupráci, je stále předmětem jednání. Lokalita, kde vedle sebe roky sousedí tři subjekty, jejichž prioritou je příroda a ekologie, si to nepochybně zaslouží.