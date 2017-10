FOTO: Vznik samostatného Československa si připomněli také v Kladně

Slaný - „Knihovna – to se řekne, ale co to je doopravdy, pochopí jen čtenář,“ jsou slova uznání, které do pamětní knihy slánské městské Knihovny Václava Štecha, která v těchto dnech slaví 120 let od svého založení, zapsala osmiletá čtenářka Jarmilka Bartoníčková.