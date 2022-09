„Hlavním záměrem bylo podrobněji představit Kladeňákům to nejlepší ze stopadesátileté sportovní tradice našeho města. Pokud se u Zdi slávy třeba jen na chvíli pozastaví 14letý fotbalista a poprvé zjistí, že Kladno ve 30. letech hrálo s Juventusem Turín nebo Interem Milán, může být velmi překvapen i motivován. Z dnešního pohledu je to až neskutečné,“ říká autor Zdeněk Slepička, tajemník kladenského magistrátu, sportovní odborník a znalec, který pečlivě sbíral a připravoval materiály zhruba po dobu dvou let.