Hlavní slánská pošta otevírá ve dvou dnech, v pondělí a ve středu, až v 10 hodin, v provozu je pak jen dvě hodiny a hned následuje šedesátiminutová polední pauza, po níž je otevřeno do 18 hodin. Ve zbývajících všedních dnech je se shodnou polední přestávkou otevřena od osmi pouze do šestnácti hodin, v sobotu od osmi hodin do poledne.

Je rozhodnuto. V Kladně zavřou čtyři pobočky České pošty, ve Slaném jednu

„Je to nepříjemné, člověk se musí pořád dívat na hodinky a hlídat si čas. Kolikrát si musím vzít pro vyřízení věcí na poště i volno. Navíc jsou otevřená třeba jen dvě okénka. To dříve nebývalo. Opravdu asi lidé nikoho nezajímají. To, že zavřou pobočku na Dolíkách, jsem se dozvěděla až z televize,“ stěžuje si žena ve frontě. A s kritikou se přidávají i další. „Nevím, kdo tohle vymyslel, ale lidí se na to určitě neptali,“ říká muž ve frontě.

Chystanou redukci poboček dosud neprojednalo vedení pošt ani s místní radnicí. „Vadí mi především způsob komunikace, jaký byl zvolen. Zcela opačný, než jaký bych očekával. Nejdříve bylo rozhodnuto a uveřejněno, jaká místa se zavřou, a teprve potom přijdou jednání, kdy nám sdělí důvody, které je k tomu vedly. Rozhodně budeme na setkání s vedením pošty usilovat také o to, aby se prodloužila provozní doba na hlavní poště na náměstí. Po posledním omezení je pro občany nevyhovující," uvedl starosta Slaného Martin Hrabánek.