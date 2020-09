Přesto se ani tak dveře testovací budky netrhnou, jelikož do Kladna průběžně přicházejí lidé z celého Kladenska i širokého okolí, z Rakovnicka i Berounska i oblastí kolem Prahy. Ve frontě tak lidé čekají v průměru půl hodiny.

Výrazně však narozdíl od jara přibylo nyní lidí indikovaných lékařem, oproti samoplátcům. Nezřídka se jedná o celé rodiny, kam dítě zpravidla zavleklo nákazu ze školy.

Pozitivní či přímo nemocní jsou na Kladensku i jednotlivci, kteří žádné dítě školou povinné nemají, do kolektivu nepřijdou a přesto omarodili. „Já se nakazil od přítelkyně, která se necítila koncem srpna dobře, bolela ji záda a měla chřipkové příznaky. Jelikož pracuje ve veřejných službách a je denně v kontaktu s lidmi, dobrovolně se nechala otestovat a test vyšel pozitivní. Následně jsem se proto nechal otestovat i já. Na odběr mě poslal můj lékař. Na řadu jsem přišel za patnáct minut. Všechno bylo v pořádku. Přesto jsem zůstal v nařízené karanténě,“ popisuje třiašedesátiletý Jaroslav z Kladna.

V polovině dalšího týdne už však covid dal o sobě vědět i u něj. „Vyskočila mi teplota přes sedmatřicet, dostal jsem rýmu a celkově mě bolelo celé tělo, jako u chřipky. Lékař mě proto poslal na další odběr a ten už byl pozitivní. Kromě rýmy jsem měl ale ostatní obtíže prakticky jediný den. Přikládám to i tomu, že celý život aktivně sportuji, snažím se žít zdravě, jsem hodně v přírodě a nikdy jsem nekouřil,“ soudí Jaroslav. Očekává, že příští kontrola bude už v pořádku. V době, kdy už byl nemocný, v pátek 4. září, si na test před nemocnicí vystál posléze dvouapůlhodinovou frontu.

Co ale řadě lidí nejde příliš do hlavy, je systém, jakým se testování a nařizování karantény provádí. Rodiče, kteří mají například školní dítě, kde byla v kolektivu nařízena karanténa, čekají i několik dní na výsledek testu a až posléze, kdy je dítě pozitivní, odcházejí sami do karantény. Prodleva zde bývá i čtyři dny. Nakazit tedy mohou mezi tím kohokoli.

„Náš syn je pozitivní. S nemocným spolužákem se potkal 1. září, ale žádné příznaky dosud nemá. Hned v neděli 6. září nám volala rodina nemocného chlapce a další den střední škola, kam syn chodí, že se u nich vyskytl nějaký případ. Na testy šli proto hromadně jako třída v úterý 8. září. Až ve čtvrtek ráno, tedy 10. září, nám z hygieny volali, že syn je pozitivní, abychom si také došli na testy do Kladna. Takže budeme čekat na výsledky,“ potvrzuje Lenka Rássová z Kladenska. Do té doby karanténu nařízenu ale neměli a mimo syna mohli rodiče kamkoli.

Nad systémem karantény se pozastavuje i další rodič, čtyřicetiletý Pavel Holeček z Roztok u Prahy. „Na covid testy půjdeme s dcerou v pátek 11. září. Od pondělí je v karanténě, protože ve školce v Roztokách se objevil covid. Bylo nám řečeno, že na testy s ní máme jít až v pátek, že je lépe nechat prodlevu, až se případně objeví první příznaky. Naštěstí dosud nikdo z náš žádné potíže nemá. Karanténu má přesto nařízenu pouze ona, nikoli my, jako rodiče,“ potvrzuje tatínek Pavel Holeček. „Osobně mi to připadá strašně absurdní,“ dodává.