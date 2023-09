/FOTOGALERIE/ Jaké platy mívali slánští autobusáci? Kteří z nich byli milionáři? Co skrývala autobusácká brašna a jak se dříve štípali jízdenky? Nebo jak bylo na dílnách veselo? To vše a ještě mnohem více nabízí sedmidenní výstava věnovaná historii slánské ČSAD, která je až do neděle k vidění v Galerii V Troubě ve Slaném v ulici Dr. E. Beneše (bývalé kino).

Výstava věnovaná historii slánské ČSAD je k vidění pouze do neděle 24. září. | Foto: Martin Nič

O expozici mapující vznik a existenci podniku od dob poválečných až po její transformaci v 90. letech minulého století, se zasloužil někdejší dlouholetý zaměstnanec Josef Nič, který sbíral a pečlivě uchovával desítky materiálů a předmětů od svých kolegů a známých. Obnovená a rozšířená výstava je díky tomu plná fotografií, artefaktů a především vzpomínek.

„Když se podnik v 90. letech transformoval, bylo zřejmé, že jedna etapa navždy končí. Kvůli tomu jsem chtěl zachovat co nejvíce z jeho historie. Když se chlapi začali v důchodu pravidelně scházet, postupně jsem od nich získával materiály, ať to byly fotografie, kroniky, výplatní pásky a další. Po revoluci šlo totiž mnoho věcí do likvidace a vyhazovaly se jako bezcenné,“ říká autor výstavy Josef Nič, který materiály pro výstavu sbíral, skladoval a třídil zhruba šest let. Mnozí, kteří v podniku pracovali, už nežijí a jsou tak jedinečnou připomínkou jejich životů i práce.

Díky sběrateli, který chodil po známých i bazarech a nezřídka nalezl zajímavost třeba ve sběrnách, se podařilo uchovat například autobusácké brašny, štípačky, dobové jízdenky, nebo třeba i medaile za milion ujetých kilometrů bez nehody, takovým řidičům se v podniku přezdívalo milionáři.

Výstavu doplňuje též publikace vydaná k pětadvacátému výročí podniku. Zkrátka všechno, co s ČSAD souviselo, ať už to byly autobusy nebo nákladní vozidla. Díky tomu dokáže expozice oslovit nejen pamětníky, ale i mladou generaci, která některé předměty nikdy před tím neviděla. Soukromá sbírka, kterou sběratel představuje veřejnosti po devíti letech, je k vidění do neděle a navštěvovat ji můžete denně od 13.30 – 16. 30 hodin.

V roce 1951 byl vytvořen i dopravní závod pro nákladní vozidla. Přes řadu reorganizací a restrukturalizací fungoval tento obří národní podnik i po sametové revoluci, kdy se slánská ČSAD stala v roce 1994 akciovou společností. Od roku 2000 je ČSAD Slaný dceřinou společností jihlavského dopravce ICOM transport a.s