/FOTOGALERIE/ Náročná policejní práce, kterou strážci zákona a veřejného pořádku provádějí ve dne v noci pro zajištění bezpečí nás všech, se mnohdy neobejde bez spolupráce čtyřnohých kolegů. Tam, kde končí lidské možnosti, nastupují do práce služební psi, kteří jsou nedílnou součástí také Oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v Kladně.

Psovodka Hana Jelínková a pes Hakim při výcviku. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

V Kladně tak chovají v současnosti dvanáct služebních psů, o které pečuje devět psovodů. Devět čtyřnohých svěřenců patří do takzvané výjezdové kategorie a plnohodnotně slouží. Ostatní jsou mladí pesjci, kteří se teprve do služby připravují. Psovodi specialisté jsou soustředěni v jedné skupině a jsou k dispozici pro celý Středočeský kraj. Všestranní psovodi jsou ve středních Čechách rozděleni do čtyř skupin rozmístěných v Benešově, Nymburce, Mělníku a Kladně. K dispozici jsou nepřetržitě sedm dní v týdnu.