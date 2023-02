Kam se hala poděla?

Ve skutečnosti hala neexistuje, ale papírově ano – a to je třeba dát do pořádku. Jinými slovy: aby bylo vše v souladu se stavebním zákonem a bylo možné nechat zanést změnu i do katastru nemovitostí.

Kam se hala poděla, vysvětloval kolegům středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Jestliže byla z větší části postavena na pozemku jiného vlastníka (zabírala mu 210 metrů čtverečních, když celková výměra haly dosahovala 258 plošných metrů), ten požadoval její likvidaci.

Ředitelku školy označil Vácha za ženu „akční“, která vyhověla. „Provedla odstranění budovy bez souhlasu příslušného stavebního úřadu a bez souhlasu zřizovatele,“ uvedl s tím, že vše vyšlo najevo v říjnu: v rámci krajských kontrol ve zřizovaných organizacích. „Montovaná hala byla bez právního titulu odstraněna a fyzicky neexistuje, avšak je stále evidována jako stavba bez čísla popisného i čísla evidenčního v katastru nemovitostí,“ konstatoval Vácha.

Ředitelka školy Jana Bláhová Kladenskému deníku řekla, že hala nestála na pozemku vedle školy, tedy U Hvězdy, ale na pozemku odloučeného pracoviště Tesárna – v ulici Milady Horákové. „Ke konci minulého roku jsem vstoupila v jednání se stavebním úřadem v Kladně. Abych však mohla jednat jménem kraje (zřizovatele) jako vlastníka stavby, potřebuji od zřizovatele plnou moc k tomuto jednání (tedy souhlas rady kraje, potažmo zastupitelstva). Což bude již nyní možné,“ uvedla k výsledku pondělního jednání zastupitelů. „Následující kroky povedu v souladu se stavebním zákonem a uvedu věc do pořádku také v katastru nemovitostí,“ doplnila.

Lidé žijící v okolí odloučeného pracoviště školy Kladenskému deníku potvrdili, že hala v místě nestojí už řadu let. „Jelikož je paní Bláhová ředitelkou teprve pět let, nějak mi to do sebe nezapadá,“ míní muž ze sousedství. „Hala už tam není mnohem déle. Byla to taková plechová bouda a škola ji používala jako skladiště. Patrně ji nechal zlikvidovat někdo dávno před ní – a ona třeba funkci převzala, aniž tušila, že by tam mělo stát ještě něco dalšího,“ shrnul své dojmy. Tyhle dohady ředitelka školy Kladenskému deníku sice nepotvrdila, ale ani je nevyvracela. „Doplnila bych, že stavba existuje – a to v rozložené formě. Nikam jsme to neodvezli; stále to máme rozložené na zmiňovaném pozemku,“ poznamenala.

Právní kličky

Zásadní námitky vůči odstranění haly na jednání zastupitelů nezazněly; dokonce bylo možné slyšet mínění, že podíl na její likvidaci mohl mít i vítr. „Je to pochybení; nezastírám, že k tomu dojít nemělo,“ připouští však Vácha. Uvedl nicméně, že ve vztahu k ředitelce už věc byla vyřešena snížením roční odměny, a tak zastupitelé stáli jen před úkolem, jak dát věci do pořádku z pohledu práva. Tedy: zpětně udělit souhlas s odstraněním haly a požádat stavební úřad o vydání dodatečného povolení.

Co napsat do usnesení, aby to dávalo smysl – a bylo to jasné i z pohledu právnických kudrlinek? Původní návrh odboru školství krajského úřadu vzešlý z porady s právničkou začali někteří zastupitelé cupovat slovo po slovu a nahrazovat vlastními větami či slovními konstrukcemi, které podle nich odrážejí situaci lépe. Aktivní byli jak zástupci opozice z ANO, tak i vládnoucí koalice. Jan Jakob (Spojenci/TOP 09) však kolegy mírnil: „Netvořme nic na místě; pak se ukáže, že právníci věděli, proč to tak napsali,“ řekl s odkazem na svoji dlouholetou zkušenost komunálního politika.

Nakonec dospěl k většinově přijatelnému řešení radní Vácha – s nápovědou z okolí: „Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o skutečném stavu stavby a souhlasí s odstraněním stavby.“ Ze 49 přítomných zastupitelů jich pro tato slova zvedlo ruku 48.