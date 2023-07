„Poslední informace od ČEZ je, že v září by měly být na Hájích dokončeny obě nové trafostanice. Energetická společnost si byla vědoma, jak negativně by to mohlo ovlivnit naše akce, proto dělá maximum, aby na podzim bylo hotovo," uvedla manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová.

Starosta Slaného Martin Hrabánek připomněl, že sportovní hala bude díky vlastním tepelným čerpadlům a solárním kolektorům úsporná. Protože jde o takzvanou pasivní budovu, získalo město na projekt dotaci 25 milionů korun z operačního programu Životní prostředí.

Hala splňuje požadavky nejvyšších soutěží

Na sportovní halu přijde 108 kusů fotovoltaických panelů a baterie pro akumulaci vyrobené energie. Jen za solární vybavení zaplatí město bezmála pět milionů korun.

„Návrh o zařazení haly mezi pasivní budovy vzešel od místostarosty Pavla Rubíka a ukázalo se, že to bylo velmi prozíravé řešení,“ poznamenal starosta.

Hala, o kterou slánští sportovci usilovali nejméně dvě dekády, je určena především k provozování florbalu, futsalu, basketbalu, volejbalu, házené, nohejbalu a tenisu. Splňuje přitom požadavky nejvyšších soutěží. Zázemí pro diváky má kapacitu 250 míst.

Kromě veřejnosti a sportovních klubů by sportoviště měly využívat i školy. Součástí haly je také malá tělocvična pro zájmové činnosti jako aerobic, tanec či stolní tenis.