„Vloni bylo sucho a my nemáme žádnou speciální závlahu, navíc nám nějaký vandal záměrně zničil obří nádrž na vodu, takže letošní deště úrodě hodně pomohly. U jiného ovoce ale kvůli jarním mrazíkům počítáme i ztráty. Ale tak to zkrátka v zemědělství chodí, jsme závislí na počasí,“ říká Jiří Hubáček.

Co se týká višní, ty v rodinném sadařství sklízí déle než deset let mechanickým setřásačem. Jelikož budou višně následně průmyslově zpracovány, plodům tato metoda nijak neškodí. Vhodná je také pouze u starších stromů, které mají silnější kmen. Většina ovoce tak míří ze sadů přímo do lihovaru v nedaleké Zvoleněvsi, kde z něj vyrobí višňovici. „Část višní sklízíme i ručně, ty, které jdou na pult do obchodu, musí být se stopkou a nebo z nich vyrábíme vlastní šťávy a marmelády,“ dodává Hubáček.

Kromě višní sklízejí v těchto dnech pozdní meruňky. Třešně už jsou také po sklizni a na podzim je čekají jablka a hrušky a vinobraní. „Máme i vlastní česnek a cibuli a také jahody na pozemcích u Drnova. V uplynulých letech jsme pěstovali i hrášek, ale letos ne,“ dodala Hana Muchová.

S manželem Petrem i otcem by rádi pěstovali třeba i brambory, ale největší úskalí je v tom, že nejsou zájemci, kteří by přišli na brigádu a vlastními silami rodina všechno nezvládne. „Musíme vystačit s kamarády a pár dobrovolníky. Velkou pomocí jsou pro nás Ukrajinci. Jsou to velmi pracovití lidé. Jinak mám pocit, že brigádníci vymřeli. V našem obchodě máme jen pár studentek a to je všechno,“ uzavřel Hubáček.

Vzhledem k tomu, že brigádníci zoufale chybějí, pořádá majitelka Hana Muchová letos samosběr meruněk. Ten začne zhruba v polovině prvního srpnového týdne a sklízet se bude v lokalitě za Slaným v místní části Ovčáry ve směru na Velvary vlevo přímo za kostelem svatého Václava (stará velvarská silnice I/16).