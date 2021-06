Nový šéf mělnických hasičů přišel z Kladna, dosavadní jde do Mladé Boleslavi

/FOTOGALERIE/ Z Mladé Boleslavi přes Kladno do Mělníka – a současně ze Staré Boleslavi přes Mělník do Boleslavi Mladé. Taková je profesní cesta dvou nově jmenovaných ředitelů územních odborů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Nové šéfy mají územní odbory pro Mělnicko, kde se v úterý nově ujal funkce Jaroslav Gabriel, současně povýšený do hodnosti plukovníka, a Mladoboleslavsko, kam přesídlil dosavadní mělnický ředitel David Bárta.

Nové šéfy hasičů mají územní odbory pro Mělnicko a Mladoboleslavsko. | Foto: HZS Středočeského kraje

O novinkách z úterý 1. června informovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. „Oba nové ředitele slavnostně uvedl do funkce ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloslav Svatoš přímo v místech jejich nového služebního působiště,“ konstatovala. Bárta, který přesídlil z Mělníka do Mladé Boleslavi, pracuje u středočeských hasičů od 1. ledna 2003. Poté co vystudoval Policejní akademii ČR, nastoupil jako hasič na stanici ve Staré Boleslavi na Praze-východ. Tam se pak v roce 2005 stal strojníkem a na této pozici sloužil pět let. Následovaly tři roky na postu technika chemické služby. Stochovský dub jde do boje o titul Strom roku, našlápnuto má dobře Přečíst článek › „V letech 2013 až 2018 působil ve funkci velitele družstva, v únoru roku 2018 se pak stal velitelem stanice Stará Boleslav,“ připomněla Fliegerová. Loni koncem dubna pak přešel do Mělníka. Nejprve na pozici metodika ochrany obyvatelstva a krizového řízení a v listopadu se tam stal ředitelem územního odboru. Nyní ve stejné funkci přešel do Mladé Boleslavi. Územní odbor není vždy okres V Mělníku ho vystřídal Jaroslav Gabriel, který přichází z kladenského KOPISu, Krajského operačního a informačního střediska. Jako hasič však začínal před 17 lety na severu Moravy. Už během studia Vysoké školy báňské nastoupil 1. 6. 2004 na stanici Ostrava-Zábřeh. Nezůstal tam ale dlouho. „Po úspěšném zakončení studia v oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu požádal o převelení ke středočeským hasičům, a to na stanici v Mladé Boleslavi, protože z tohoto regionu pochází,“ přiblížila Fliegerová. V roce 2006 pak nastoupil na KOPIS jako operační důstojník, který se už na necelý půlrok stal vedoucím směny. Po osmi letech přišel další postup, když byl po výběrovém řízení vybrán na pozici specialisty v oblasti KOPIS. Andělé v červeném. Příteli jste zachránili život, děkuje žena záchranářům Přečíst článek › V hasičském členění územní odbory vždy neodpovídají 12 středočeským okresům. V kraji je jich devět, takže některé zahrnují širší celky. Kupříkladu k Mladé Boleslavi nepatří jen stanice profesionálních hasičů Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem a Mnichovo Hradiště v mladoboleslavském okrese, ale také Stará Boleslav na Praze-východ. Podobně Říčany spadají pod Kolín či územní odbor Kladno se sídlem v Rakovníku zahrnuje nejen stanice Kladno, Slaný, Stochov a Rakovník, ale i celou Prahu-západ: Roztoky u Prahy, Řevnice a Jílové u Prahy. Naopak třeba pod Mělník spadají jen stanice na Mělnicku. V Mělníku, Kralupech nad Vltavou a Neratovicích.

Čtěte celý seriál bez omezení. S předplatným Deník.cz získáte navíc výhodné benefity. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu