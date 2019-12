V naší fotogalerii naleznete zástupce všech obcí Kladenska, které čítají více než 600 obyvatel. Každou z 37 obcí reprezentuje vždy jeden strom. V případě, že obec má více ozdobených vánočních stromů, vybrali jsme ten, který má podle nás největší šanci v hlasování uspět.

Zapojit se do soutěže ovšem mohou také obce okresu Kladno, jejichž počet obyvatel nesplňuje stanovených 600. Stačí, když kdokoli pošle fotografii obecního stromku do neděle 22. prosince do 23.59 hodin na e-mail jan.brabec@denik.cz. Podmínkou takového snímku je pouze to, že musí být vyfocený na šířku ve tmě. V případě špatné kvality snímku, si redakce vyhrazuje právo fotografii do hlasování nezařadit.

Hlasování o nejhezčí vánoční strom bude spuštěno v pondělí 23. prosince ve 12 hodin. Až do konce roku pak budete moci svými hlasy rozhodnout o tom, která obec vyhraje.

Hlasování bude ukončeno v úterý 31. prosince ve 23.59. hodin. Opakovaně hlasovat z jedné IP adresy bude možné jednou denně.