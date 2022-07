Jelikož se v letošním roce podařilo členům spolku získat od armády bezúplatným převodem radiolokátor P19, je nyní na kopci u Drnova kromě raket k vidění i další technické zázemí, díky kterému dokázali vojáci ve své době přečíst vše o narušiteli vzdušného prostoru. To, co se dnes vejde do chytrého telefonu, bylo tehdy uloženo ve dvou vozech. Na první pohled vypadají jako maringotky, nicméně ukrývají v sobě velmi důmyslný systém pro navádění raket a nechybí ani odpalovací tlačítko.