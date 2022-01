Lukáš Pokorný, autor a iniciátor projektu, který byl spuštěn 4. listopadu, uvedl, že program není pouze o mladých hokejových hráčích. Součástí jsou i trenéři, rodiče či kluby. „Žáci školy a jejich rodiče se mohou dozvědět o fyzioterapii, mentální přípravě nebo stravě pro sportovce a obdrží podrobnou zpětnou vazbu, která jim v jejich růstu může zásadně pomoci,“ popsal a doplnil, že akce není tolik zaměřená na výkon hokejistů. Cíl je jinde. „Chceme do dětí dostat i další osobnostní hodnoty, nejen ty hokejové. Výkonnost pak pravděpodobně poroste, ale není to naší prioritou,“ prozradil.

Jeho kolega Igor Kremla ze společnosti Kaufland zdůraznil, že kemp pomáhá také trenérům. Do projektu se jich zapojilo celkem dvanáct, přičemž deset z nich pochází ze zapojených klubů včetně toho rakovnického. „Jsou to mladí nadějní trenéři. Ti získávají určité knowhow, tedy vědomosti, které přenášejí do klubů. Rovněž dostáváme zpětnou vazbu i od šéfů zúčastněných klubů, se kterými projekt konzultujeme,“ popsal.

Mladé trenéry doplňují dva odborníci - asistent trenéra A-týmu Kladna Jan Kregl a Viktor Lukáš, který mladé trenéry vede. Z každého ročníku je vybrán jeden hokejový talent a jeden takzvaný „influencer“, tedy člověk, který má perfektní vztah s dalšími spoluhráči v kabině. Tito hráči pak se svými trenéry přenášejí informace do klubu mezi ostatní. Součástí akce jsou i experti na mentální koučink, fyzickou kondici nebo zdravou výživu.

Během dne mladí hokejisté, trenéři a rodiče absolvují samostatně vedené programy. V současné době tento program podporují hokejové kluby HC Rakovník, HC Slavoj Velké Popovice, HC Kralupy nad Vltavou a Rytíři Kladno, HC PZ Kladno, HC Lev Slaný a HC Junior Mělník, tedy kluby ze Středočeského kraje. „Kluby objíždíme jednou za dva týdny, během sezony několikrát a máme v plánu i letní kemp, který by se uskutečnil již mimo led. Zvolili jsme kluby, které jsou z jednoho regionu, aby nebyly dlouhé dojezdové vzdálenosti,“ vysvětlil Kremla.