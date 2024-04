/FOTOGALERIE, VIDEO/ V úterý 16. dubna uplynulo přesně deset let od slavnostního otevření Hokejové síně v Lánech. U příležitosti tohoto výročí byly v ten den do síně slávy uvedeny další velké osobnosti sportovního světa. Své místo zde nyní mají atletky Barbora Špotáková, Jarmila Kratochvílová a hokejista Jaroslav Špaček.

Setkání v Hokejové síni Josefa Hoška v Lánech | Video: se souhlasem Oto Pilze

Jak uvedl sběratel a zakladatel Hokejové síně Josef Hošek, v úterý to bylo téměř na hodinu deset let, co byla unikátní Hokejová síň v Lánech otevřena. "To byl jeden důvod k oslavě a při příležitosti tohoto výročí jsem uvedl do síně slávy tři osobnosti: dvě atletky Báru Špotákovou a Jarmilu Kratochvílou a hokejistu Jaroslava Špačka," řekl Josef Hošek.

Barbora Špotáková a Jarmila Kratochvílová jsou obě držitelky světových rekordů. "Rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů nebyl překonán už téměř 41 let," dodal sběratel. Barbora Špotáková drží světový rekord v hodu oštěpem od roku 2008.

"Třetím sportovcem je hokejista Jaroslav Špaček. Zlatý medailista z Nagana a bronzový z Turína, trojnásobný mistr světa a vítěz švédské ligy," představil Josef Hošek posledního oceněného.

Milovníci sportu se již nyní mohou těšit na podzim, kdy se v Hokejové síni uskuteční další mimořádná akce. "Na podzim, pravděpodobně 17. října máme v plánu krásné setkání olympijských vítězů. Čili by měli přijet všichni, kteří zvítězili na letní nebo zimní olympiádě. Detaily akce jsou ještě v přípravách, ovšem některé osobnosti už svou přítomnost potvrdily," uzavřel Josef Hošek.