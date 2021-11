Holohlavá, ale šťastná. Studentka z Kladna darovala své vlasy nemocným

/FOTOGALERIE/ Život není to co chceme, ale to, co máme. Co je pro jiného samozřejmostí, může být pro druhého vzácnost. Určitých věcí si v životě vážíme až tehdy, když je ztrácíme. To platí i o vlasech. Denně nám jich vypadají desítky.

Tereza Kouřilová z kladenské střední školy darovala vlasy nemocným. | Foto: Barbora Richterová

Pokud jsme zdraví, ani si toho nevšimneme. Ve chvíli kdy ale člověk onemocní, může o všechny vlasy přijít ze dne na den. To platí například při léčbě onkologických onemocnění. S likvidací nežádoucího nádoru přijdou onkologičtí pacienti nezřídka i o bohatou kštici. A protože platí, že vlasy jsou korunou krásy, mnozí z nás si návrat do normálního života neumí představit. Ne primárně kvůli parádě, ale hlavně proto, aby se nestaly, zejména ženy, středem pozornosti okolí a často nežádoucího soucitu. I proto je zde Nadační fond Daruj vlasy. Díky němu se daří z vlasů zdravých dárců vyrobit paruky pro onkologické pacienty, s alopecií nebo lidi kteří přišli o vlasy v důsledku jiné traumatické události. OBRAZEM: Slánské náměstí zdobí stříbrný smrk ze zahrady Krále Miroslava Přečíst článek › Zaujalo nás proto odvážné rozhodnutí Terezy Kouřilové, studentky třetího ročníku oboru Sociální činnost na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti na náměstí Edvarda Beneše v Kladně. „V doprovodu třídní učitelky navštívila specializované pražské kadeřnictví a nechala si zde ustřihnout své nádherné dlouhé vlasy, aby je mohla darovat. Terka má náš velký respekt, říká ředitel školy Petr Paták“. Co vedlo studentku s dlouhými plavými vlasy, které jí rostly mnoho let, k neobvyklému gestu? „Těžko říct. Chtěla jsem nějakým způsobem prospět lidem, nějak jim pomoci, být užitečná. Už od základní školy jsem si pohrávala s myšlenkou, zda by někdo mé dlouhé vlasy ocenil víc než já, že by z nich mohl mít velkou radost. A rozhodnutí nechat se ostříhat na mikádo jsem na poslední chvíli změnila a šla dohola. Ničeho nelituji, naopak, mám ze všeho moc dobrý pocit,“ usmívá se skromně Tereza. I odezva okolí dívku mile překvapila. „Reakce mám maximálně pozitivní, někteří spolužáci hned zjišťovali, co a jak mohou také udělat, jiní mi dávali najevo respekt, jsem za tuto zkušenost vážně ráda,“ uzavírá studentka.