Dopoledne jindy rušná pěší zóna Londa ve Slaném, poněkud osiřela. Lidé nakoupí jen to nejnutnější a mizí domů. Ani před oblíbenou cukrárnou nikdo nesedí, přestože jsou zde vybaveni i pro zimní měsíce. „Zákaz platí i pro nás. Zákazníci přicházejí dopoledne zatím jen pro dorty na objednávku, které si vyzvedávají. Jinak je liduprázdno,“ potvrdila pracovnice cukrárny.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Stejně tak přestal tepat rušný život i v kuchyních restaurací, kam přicházejí kuchaři mezi prvními. Do práce sice dorazili, potraviny ale nechali zatím v lednicích a mrazácích. Hotel ve Slaném na náměstí patrně taky vařit nebude. V současnosti smí ubytovávat pouze Čechy.

Osiřela i hojně navštěvovaná restaurace Kozlovna U Kabelky v Kladně, kterou provozuje někdejší slavný hokejista František Kaberle. „Je to nepříjemné. Na víkend jsme si udělali velké zásoby, vaříme hodně jídel. Naše restaurace má kapacitu bezmála sto míst. Pochopitelně zelenina zvadne a ztráty počítat budeme, čepujeme tankové pivo, takže takových 600 piv budu asi muset vylít, je nepasterizované, dlouho nevydrží. Aktuálně zjišťujeme, jaké máme možnosti. Jídlo budeme lidem rozvážet nejspíše v boxech,“ potvrdil slavný hokejový obránce.

Bude možný nouzový provoz? A co s krátkou životností květin?

Zvažují i další možnosti, například vytvořit narychlo podávací okénko. To zatím zakázáno nebylo. Bufety tak fungovat mohou. „Musíme si ale nejprve dobře prověřit co je a není povoleno. Nové informace jsou velmi čerstvé“ dodal Kaberle.

Češi mají v oblibě nosit si domů pivo v PET láhvích, ani na to si v tuto chvíli hospodští zatím moc netroufají. Každý spíše vyčkává, jak se situace vyvine.

Kromě hospod zůstaly zavřené například i prodejny obuvi. Brzy ráno navíc všichni vyčkávali, jaký přijde pokyn shora. „Do práce jsme s kolegyně přišly, daly ceduli na dveře a čekáme instrukce z vedení podniku. Je to nepříjemné, ale na druhé straně je to potřeba, když se nyní vrací další vlna lyžařů z Itálie a na Kladensku děti z prázdnin,“ řekla v sobotu před osmou hodinou prodavačka prodejny Baťa ve Slaném.

Krize dopadne i na floristy. Zvadlé květiny skončí maximálně v koši. "Dneska vydáme objednávky, lidem, kteří mají objednané květiny a zaplacené zálohy. Některé květiny rozvezeme, pokud to nařízení vlády umožňuje. Je to zboží podléhající zkáze, takže co uvadne, vyhodíme. Neměli jsme možnost se na zákaz připravit a doufám, že nám to stát nějak nahradí. Ztráty budou velké. Týká se to i sazenic, které jsme vysadili do truhlíků. Další zboží se ani už nakoupit nedá, květinová burza také zavřela,“ řekla Kateřina Kaimlová, spolumajitelka vyhlášeného obchodu Květiny Bellis v Kladně, který funguje dvacet let.