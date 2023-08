/FOTO, VIDEO/ Někdejší hotel La Park na okraji příměstských lesů v Kladně se stal postrachem města, mezi jehož zdmi nacházejí útočiště bezdomovci, narkomani a sprejeři. Býval přitom místem, kde se konala různá slavnostní setkání nebo svatby a do přilehlého sportovně rekreačního areálu mířili po léta sportovci i celé rodiny. Nyní patří městu. Jaké jsou jeho další vyhlídky?

Videoanketa: Pamatujete hotel La Park: Jak by mohl být nově využit? | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Provoz hotelu byl v roce 2016 postupně ukončen. Vlastník s ním měl velké plány, chtěl ho přebudovat na soukromé zařízení pro seniory a jeho záměr byla ochotna podpořit i radnice. Po smrti majitele však k realizaci nedošlo a po léta se řešily vlastnické vztahy včetně exekucí.

Na jaře loňského roku areál bývalého La Parku koupilo Kladno. Pozemek včetně zchátralé nemovitosti měl být původně dán do dražby, k té ale nakonec nedošlo. Vedení města se tehdy rozhodlo neprodleně jednat a odkoupilo pohledávky, které byly na areál vázány. Kladno tak získalo La Park za nejnižší možnou cenu, celkem 29,5 milionu korun. Aktuálně je areál obehnán železným hrazením a výhledově má být budova hotelu zdemolována.

„Bezpochyby jde o lokalitu, kterou by chtěl každý soukromník co nejlevněji odkoupit, co nejlevněji tam něco vybudovat a poté co nejdráž prodat. To ale není vhodný postup pro budoucnost tohoto dříve hezkého místa. Chceme, aby lokalita na dlouhá léta opět sloužila všem Kladeňákům,“ říká kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

„Konkrétní využití zatím zvažujeme a uvidíme, co zajímavého vzejde i z architektonické soutěže Antonína Raymonda. Mladí architekti a studenti mají často neotřelé vize a kreativní nápady ještě tolik nezatížené praxí," vysvětluje Volf.

Vítěz zamíří do Japonska

Soutěž pořádaná na počest světově uznávaného architekta a kladenského rodáka Antonína Raymonda, která je příležitostí pro nastávající architekty, vyvrcholí na podzim. Až do 11. září do ní mohou studenti architektury a krajinářské architektury zasílat své práce. V porotě, která bude ve druhé polovině září posuzovat soutěžní návrhy, zasednou například architekt Aleš Steiner, Markéta Zdebská nebo vítěz posledního ročníku Matouš Pluhař a samozřejmě David Vávra. Výsledky soutěže budou známy v průběhu října 2023.

Hlavní cenou pro vítězného studenta bude dvoutýdenní pobyt v Japonsku spojený s prohlídkou staveb architekta Raymonda a návštěvou jeho ateliéru. Za druhé a třetí místo získají autoři od města finanční odměny.

Prestižní soutěž vyhlašuje každý lichý rok město Kladno a architekt David Vávra ve spolupráci s Českým centrem Tokio a společností Raymond Architectural Design Office v Japonsku.

Spolupráce s Českým centrem Tokio není náhodná. Antonín Raymond, kterého pro Kladno „objevila“ před lety kladenská historička a archivářka Irena Veverková, je považován za zakladatele novodobé japonské architektury.

Ostuda města časem zmizí

Jak zjišťoval Deník v anketě mezi obyvateli Kladna, veřejnost záměr radnice kvituje s povděkem a věří, že ostuda města v podobě bývalého hotelu La Park brzy zmizí z dohledu a nahradí ji nový smysluplný projekt.