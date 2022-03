První starostí žen bylo zajistit dětem jídlo a nocleh. To se díky vedení hotelu záhy naplnilo. O tom, co ve své domovině viděly a kde jsou jejich muži, hovořit nechtějí. „Moji synové brání naši vlast!“ říká krátce starší z nich.

Osudy dalších hostů hotelu, kteří mají většinou nějaké vazby na Slaňáky, jsou podobné. Sami jsou v bezpečí, ale co bude dále a co je s jejich muži, často netuší. I tak mají v sobě zvláštní sílu. Od první chvíle se zajímají i o to, jak se budou s dětmi učit česky a kde budou moci pracovat, aby se zapojili.

Kantýna Kubr hlásí spojence. Vaření zdarma pro uprchlíky nabízejí další podniky

Malí synové Iny, Míša a Páša, tíhu situace příliš nevnímají, lítají po hotelové chodbě a užívají si volného podvečera. I to je důkazem, že napětí po cestě už z nich opadlo a v novém příbytku se cítí dobře. Nakonec, za chvíli bude večeře, mají čistou bílou postel a mámu s babičkou u sebe.

O tom, jak si podporu uprchlíků představují ti, kteří ji poskytují, hovoří jednatelka Hotelu Hejtmanský dvůr Jana Hůlová. „Byli jsme seznámeni s tím, že lidé, kteří pocházejí Ukrajiny a ve Slaném pracují i dvacet let, by potřebovali poskytnout svým rodinám pomoc. Už minulý pátek jsme proto začali organizovat první transporty pro rodiny v ohrožení. Byla jsem oslovena jedním ze slánských zaměstnavatelů i koordinátorem za město Jiřím Novákem a dalšími subjekty, zda bychom dokázali poskytnout uprchlíkům ubytování," vysvětluje Hůlová.

Mají soukromí

V hotelu vyčlenili celé patro, včetně salonků a gastrostudia, kde si ukrajinští hosté mohou sami vařit. „Získali tím naprosté soukromí. Nikdo je neruší, a pokud sami nechtějí, nemusí přijít do kontaktu ani s dalšími hosty hotelu. Jsem ráda, že se nám to podařilo vyřešit,“ říká jednatelka.

Připomíná, že ubytování je první krok a následovat budou další, například jednání na úřadech nebo integrace dětí do kolektivů. „Mnozí přijeli s jedinou taškou a jinak nemají vůbec nic. Jsme na začátku, ale věřím, že to společně zvládneme,“ dodává s tím, že mezi ubytovanými jsou i maminky s novorozenci nebo handicapovaný muž. „Čekáme ještě příjezd dalších rodin, které nocovaly v Krakově, přivezou si i pejska.“

OBRAZEM: Valentýnskou večeři si hosté slánského hotelu užili v přímém přenosu

Provozovatelé hotelu poskytují pomoc potřebným bez váhání, stejně jako v covidové době, kdy ubytovávali dlouhé měsíce vojáky, kteří pomáhali v městské nemocnici. „Pro nás je samozřejmé pomoci. Ale musíte si uvědomit, že je to charitativní činnost, která nepřináší žádný zisk. Chápu priority, ale jen jsme se oklepali z covidu, přišla válka. I my potřebujeme, aby nás něco živilo a měli jsme na výplaty a následně díky tomu mohli pomáhat. Proto bych byla ráda, kdyby nás lidé podpořili třeba jen tím, že k nám přijdou na oběd nebo na jubilejní 10. ples 26. března, který jsme nemohli dva roky pořádat,“ vysvětluje Hůlová.

Hejtmanský dvůr počítá s další pomocí. „Umožníme lidem pár týdnů nebo měsíc u nás na to, aby se rozkoukali, zmátořili z prvního šoku, vyřešili si doklady a úřady. Posléze si najdou jiné bydlení nebo si je lidé rozeberou do svých rodin a my budeme moci přijmout další uprchlíky. Rozhodně by nemělo smysl, kdybychom vzali jen první partu a pro další už neměli místo,“ říká jednatelka a připomíná, že nejde jen o jejich podnik, také solidarita dalších hotelů je obrovská.